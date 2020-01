Le bureau de l’innovation technologique du DoD recherche des offres auprès de fournisseurs de télédétection commerciale américains

Les technologies d’intérêt comprennent le radar à ouverture synthétique, l’imagerie hyperspectrale, l’imagerie électro-optique, l’imagerie infrarouge et la détection par radiofréquence.

WASHINGTON – La branche technologique du Pentagone, la Defense Innovation Unit, sollicite des offres de sociétés américaines qui exploitent des satellites commerciaux de télédétection et peuvent fournir des services d’imagerie et d’analyse de données.

Le 13 janvier, DIU a publié une sollicitation sollicitant des propositions des opérateurs américains de petites constellations de satellites capables d’observer la surface de la Terre de jour, de nuit et dans des conditions atmosphériques défavorables. Le projet, intitulé «Indications et avertissements en temps de paix», vise à compléter les propres capacités de télédétection des militaires par des produits commerciaux.

La technologie de télédétection d’intérêt comprend le radar à synthèse d’ouverture (SAR), l’imagerie hyperspectrale, l’imagerie électro-optique, l’imagerie infrarouge et la détection par radiofréquence (RF).

Les propositions, que DIU appelle les «dossiers de solution», doivent être présentées le 26 janvier.

Un porte-parole de la DIU a déclaré dans un communiqué à SpaceNews que le DoD avait “un besoin critique de connaissance de la situation améliorée, à grande échelle, satisfaite par des satellites d’imagerie tous temps de jour et de nuit moins coûteux capables de combler les lacunes de la reconnaissance spatiale.”

Le DoD exploiterait des satellites d’imagerie radar commerciaux à faible coût, par exemple, pour des indications et des alertes précoces en temps de paix et pour mener des analyses de la vie, a déclaré le porte-parole. «Les combattants et les décideurs bénéficient mutuellement d’alertes opportunes et précises qui augmentent la conscience de la situation et améliorent la prise de décision.»

DIU prendra en considération les présentations des fabricants de satellites commerciaux offrant du matériel pour développer une constellation de télédétection ainsi que des fournisseurs de services de télédétection de bout en bout. L’appel d’offres demande également un logiciel d’analyse avancé pour aider à développer des algorithmes d’apprentissage automatique pour la détection d’objets. Le DoD souhaiterait voir une démonstration de la liaison descendante directe à temps de réponse réduit des données et des images vers le terminal tactique au sol pour le traitement des données sur le terrain.

“La taille et le coût de la technologie des satellites individuels devraient offrir la plus grande flexibilité pour le lancement et le remplacement”, dit l’invitation. «Les images résultantes doivent être dans un format compatible avec l’intégration dans une architecture informatique basée sur le cloud pour un apprentissage automatique ultérieur.»

Les images et les données seront collectées au cours d’un programme pilote de 18 mois et seront rendues accessibles pour être utilisées comme ensembles de données de formation pour soutenir le développement d’algorithmes d’intelligence artificielle.