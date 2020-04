Le bureau des locaux commerciaux de la FAA achève sa réorganisation

WASHINGTON – Le bureau de la Federal Aviation Administration (FAA) chargé des licences des lancements commerciaux et des rentrées a achevé une réorganisation annoncée il y a près d’un an dans le but d’améliorer son efficacité.

Dans une note du 3 avril, Wayne Monteith, administrateur associé pour le transport spatial commercial à la FAA, a déclaré que la réorganisation de l’Office of Commercial Space Transportation, ou AST, venait d’être achevée, car elle vise également à finaliser des règles de lancement rationalisées destinées à accueillir un nombre croissant de lancements commerciaux.

«Nos objectifs de réorganisation sont d’augmenter l’efficience, l’efficacité et la responsabilité», écrit Monteith dans la note de trois pages. «Plus important encore, cela nous permettra de faire évoluer nos processus pour répondre à la demande croissante de licences au cours des prochaines années.»

La nouvelle structure d’AST crée deux bureaux principaux, le Bureau de la sécurité opérationnelle et le Bureau de la gestion stratégique. Le bureau de la sécurité est en outre divisé en trois divisions, dont une qui constitue ce que Monteith a décrit comme un «guichet unique» pour les demandes de permis et de permis expérimental, ainsi que les consultations préalables à la demande et les demandes de dérogation. Une deuxième division est chargée d’analyser la sécurité des vols et des systèmes, tandis que la troisième s’occupe de la surveillance de la conformité et des inspections.

Le Bureau de la gestion stratégique comprend une division qui gère les opérations commerciales d’AST, tandis qu’une autre division est chargée d’élaborer des réglementations et d’autres orientations ainsi que de gérer la recherche et la sensibilisation. Le bureau abritera également l’Office of Spaceports, une position établie par le Congrès dans un projet de loi de réautorisation de la FAA pour 2018 afin de gérer les licences et d’autres questions pour les sites de lancement commerciaux.

La secrétaire aux transports, Elaine Chao, a annoncé son intention de procéder à une “ réorganisation en profondeur ” d’AST dans un discours en avril 2018 en Floride. Elle a déclaré que la réorganisation “maximiserait l’efficacité de la nouvelle règle simplifiée” pour le lancement commercial et les licences de réentrée, mais a fourni peu de détails sur ce que cette réorganisation impliquerait.

Chao, s’exprimant lors de la 23e conférence annuelle sur le transport spatial commercial, le 29 janvier, a de nouveau mentionné la réorganisation. “Nous avons une course compétitive en cours, et nous devons être en mesure d’avoir les bonnes personnes qui font les bonnes choses afin que notre pays puisse en bénéficier”, a-t-elle déclaré. Monteith, s’exprimant lors de la même conférence, a déclaré que la réorganisation serait achevée dans les deux prochains mois.

La note de service n’a pas révélé de détails supplémentaires sur la réorganisation, tels que les niveaux de dotation en personnel des nouveaux bureaux. «La récente réorganisation du Bureau des transports spatiaux commerciaux de la FAA garantit que le bureau fonctionne plus efficacement pour mieux servir l’industrie du transport spatial commercial», a déclaré la FAA dans un communiqué répondant aux questions de SpaceNews sur la réorganisation.

Cette réorganisation n’est qu’une des nombreuses mesures décrites par Monteith dans sa note de service pour faire face à la croissance des activités commerciales de vols spatiaux. «Depuis 2012, les activités sous licence ont augmenté de 1 000% et le budget et les effectifs d’AST ont augmenté d’environ 40%», écrit-il. «De plus, nous envisageons maintenant une autre augmentation potentielle de 100 à 500% des activités de lancement commercial d’ici 2021, alors que notre personnel ne devrait augmenter qu’environ 20%.»

Cet effort comprend des travaux continus sur les règlements révisés de lancement et de rentrée, en examinant la vaste contribution du public à un projet de règle publié il y a un an. «Cet effort extraordinaire à lui seul consomme, à tout moment, environ 20 à 40% de notre capacité de charge de travail», a-t-il écrit, mais a déclaré que l’AST respectait le calendrier de publication d’une règle finale à l’automne.

Monteith a déclaré qu’AST examinait également des moyens de rationaliser ses processus. Il a donné comme exemple les changements apportés au processus de demande, comme une plus grande utilisation de l’automatisation. Il a dit que le bureau a déjà montré qu’il peut être «sur console» dans son rôle de supervision de la sécurité pour les lancements depuis Cap Canaveral et ailleurs sans être physiquement sur le site de lancement.

Même avec la rationalisation du bureau, des réglementations et des processus, Monteith a déclaré que le bureau devra encore embaucher du personnel supplémentaire pour suivre la croissance prévue des lancements commerciaux. La FAA, dans son projet de budget pour l’exercice publié en février, a demandé une augmentation de 6% du budget de l’AST, principalement pour embaucher neuf personnes. Le bureau compte actuellement 108 employés, selon le projet de budget.

“Nous ne pouvons accomplir aucune de ces actions sans continuer à embarquer les bonnes personnes, avec les bonnes compétences, dans les bonnes positions”, a déclaré Monteith dans le mémo après avoir discuté des autres efforts pour répondre à l’augmentation des activités de lancement. Cette embauche, a-t-il dit, comprend à la fois du personnel débutant et expérimenté.