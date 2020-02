Le bureau des locaux commerciaux de la FAA cherche à augmenter son budget pour suivre la croissance de l’industrie

WASHINGTON – Le bureau de l’espace commercial de la Federal Aviation Administration souhaite une modeste augmentation budgétaire au cours de l’exercice 2021, car il travaille également à la réorganisation et à la révision de la réglementation relative au lancement commercial.

La FAA, dans sa proposition de budget pour l’exercice 2021 publiée le 10 février, a demandé 27,555 millions de dollars pour l’Office of Commercial Space Transportation, ou AST. Cela représente une augmentation de près de 6% par rapport aux 26,04 millions de dollars AST reçus pour l’exercice 2020.

Une grande partie de l’augmentation irait à l’augmentation du personnel du bureau, qui compte actuellement 108 employés. La demande de budget indique qu’AST cherche à embaucher neuf personnes au cours du prochain exercice: six pour soutenir l’octroi de licences, les travaux de sécurité et d’autres activités réglementaires, et trois employés de «soutien de mission» pour travailler dans des domaines tels que le développement d’un processus et d’efforts d’octroi de licences automatisés intégrer plus efficacement les activités spatiales dans le système national d’espace aérien.

«Avec les effectifs actuels, AST sera mis au défi de soutenir le volume projeté de demandes d’autorisation de licence de sites et d’opérations», déclare la FAA dans sa demande de budget. Certains de ces postes sont hautement spécialisés, a-t-il ajouté. «Ces postes nécessitent des compétences très spécialisées et un temps de formation important est nécessaire pour que les nouveaux employés deviennent compétents dans chaque domaine.»

L’industrie spatiale commerciale a longtemps cherché à augmenter les budgets pour AST afin de lui permettre d’embaucher plus de personnel et d’éviter les goulots d’étranglement dans l’octroi de licences pour les lancements commerciaux et les rentrées ainsi que les ports spatiaux. Même avant la publication du projet de budget, les responsables de la FAA ont reconnu qu’ils avaient besoin de plus de personnes à mesure que le niveau d’activité spatiale commerciale augmente.

«Nous renforçons la taille de notre organisation, apportant les compétences dont nous avons besoin pour être en mesure de suivre le rythme de cette industrie et de protéger la sécurité publique», a déclaré Wayne Monteith, administrateur associé pour le transport spatial commercial à la FAA, lors de la 23e conférence annuelle. Conférence sur le transport spatial commercial ici le 29 janvier.

Cependant, lui et d’autres membres de l’agence ont fait valoir que le simple fait d’embaucher plus de personnes ne serait pas suffisant pour suivre l’augmentation des activités de lancement. En avril 2019, la secrétaire aux Transports Elaine Chao a déclaré que la FAA réorganiserait AST pour rationaliser ses opérations. L’agence a cependant révélé peu de détails sur ce que cette réorganisation entraînera.

«Les réorganisations sont difficiles. Ils nécessitent des rôles différents pour différentes personnes », a déclaré Chao lors de la conférence du 29 janvier.« Mais ce qui nécessite ces changements, c’est que notre monde change trop. Nous avons une course compétitive en cours, et nous devons être en mesure d’avoir les bonnes personnes faisant les bonnes choses afin que notre pays puisse en bénéficier. »

Cette réorganisation est presque terminée, a déclaré Monteith, et sera déployée dans les deux prochains mois.

Un autre facteur est l’effort en cours pour réviser la réglementation sur le lancement commercial et la rentrée. La FAA a publié un projet de règle pour commentaires du public au printemps dernier, générant des commentaires solides et parfois assez négatifs de l’industrie. Monteith a déclaré que son bureau travaille à revoir les commentaires car il travaille sur une règle finale.

“Vous avez une équipe dédiée qui travaille sur cela pour faire sortir cette règle, et la faire sortir à temps, et pour faire sortir la meilleure règle possible”, a-t-il déclaré. L’objectif reste de publier la règle finale à l’automne. “Nous allons le faire publier.”

Monteith a déclaré que l’AST tentera d’éviter des difficultés similaires à l’avenir. “Alors que nous déployions la nouvelle règle, je n’ai pas perdu de vue que nous aurions probablement pu faire les choses différemment, mais nous avions un délai”, a-t-il déclaré. La FAA cherchera à éviter cela à l’avenir, a-t-il déclaré, en élaborant un calendrier de la manière dont elle «actualisera» les autres réglementations relevant de sa compétence. «Cela nous assurera une communication libre et ouverte avec vous, ainsi qu’une collaboration avec l’industrie, afin de bien faire les choses la première fois avec beaucoup moins d’angoisse.»