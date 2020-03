Le CDC a trouvé des traces de coronavirus sur des surfaces qui ont duré 17 jours, mais pas de panique – .

Une nouvelle étude sur les coronavirus du CDC montre que les traces du nouveau coronavirus peuvent durer sur les surfaces pendant des périodes encore plus longues que ce que nous pensions initialement – des traces du virus ont été découvertes 17 jours après le départ des navires de croisière en quarantaine, mais il n’était pas vivant virus.

Cela ne suffit pas pour prouver que la transmission depuis les surfaces est possible après une période aussi longue, mais l’étude renforce l’idée que de bonnes pratiques d’hygiène sont une nécessité absolue pour empêcher la propagation du virus.

Une étude récente a montré que le virus peut survivre et infecter des personnes jusqu’à trois jours sur certaines surfaces, et ces nouvelles découvertes n’ont pas changé la plupart des opinions d’experts.

Cela fait près de trois mois que le premier cas de COVID-19 a été signalé pour la première fois, et beaucoup de choses se sont produites depuis lors. Oui, le virus du SRAS-CoV-2 a infecté près de 400 000 personnes au moment de la rédaction de cet article, faisant plus de 16 200 morts, mais c’est en partie parce que de nombreux pays à travers le monde ont retardé leurs réponses malgré les développements du coronavirus qui sont sortis de la Chine puis de l’Italie. C’est aussi parce que ce virus est hautement infectieux et incroyablement résistant. Mais au cours de ces trois mois, un grand nombre d’études sur les coronavirus ont produit des développements importants. Des chercheurs du monde entier ont déjà analysé divers aspects du virus du SRAS-CoV-2 et de la maladie COVID-19, ce qui nous aidera à lutter plus efficacement contre la contagion. C’est grâce à ces études que nous savons que nous devons nous tenir à l’écart des autres personnes, y compris de nos proches, pour minimiser le risque d’infection. Se laver les mains souvent et désinfecter les objets et les surfaces couramment utilisés à la maison est également très important, car le virus peut survivre sur diverses surfaces jusqu’à trois jours, selon des résultats récents. Il s’avère cependant que certaines parties du virus peuvent survivre encore plus longtemps que cela, car les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont trouvé des traces de SRAS-CoV-2 sur des navires de croisière 17 jours après le départ des patients COVID-19.

Le (CDC) a publié une nouvelle étude qui a examiné les flambées de COVID-19 sur les navires de croisière. En effet, jusqu’à il n’y a pas longtemps, la Diamond Princess était la plus grande zone chaude COVID-19 de Chine, avec plus de 700 passagers et membres d’équipage infectés. Ce navire a été mis en quarantaine au Japon, les autorités obligeant les 3 700 passagers et membres d’équipage à rester sur le bateau, une décision qui peut avoir accru le risque de contracter une infection. Une «princesse» différente, la Grande Princesse, a été amarrée au large des côtes de Californie après que deux personnes qui ont débarqué ont été testées positives.

Le CDC a examiné les particularités d’une épidémie sur un navire de croisière à la lumière de la nouvelle pandémie de coronavirus, en essayant de comprendre les facteurs qui ont affecté la transmission du SRAS-CoV-2 entre les passagers et les membres d’équipage avant la mise en quarantaine des navires.

Un bateau de croisière est l’endroit idéal pour propager un virus, en particulier le type de micro-organisme qui a besoin d’une longue période d’incubation et qui n’émet aucun avertissement précoce en ce qui concerne les symptômes. Ceux qui sont infectés ne présentent pas toujours de signes, et les symptômes les plus courants imitent la grippe dans la plupart des cas.

L’étude a montré que le nombre d’infections de l’équipage a culminé après la mise en quarantaine du navire, alors que les transmissions entre passagers se sont produites avant cela. De plus, les membres d’équipage infectés lors d’un voyage avaient probablement transmis le virus aux passagers lors du voyage suivant:

Les navires de croisière sont souvent le théâtre d’épidémies de maladies infectieuses en raison de leur environnement fermé, des contacts entre les voyageurs de nombreux pays et des transferts d’équipage entre les navires. Sur le Diamond Princess, la transmission s’est produite en grande partie parmi les passagers avant la mise en place de la quarantaine, tandis que les infections de l’équipage ont culminé après la quarantaine. À bord du Grand Princess, les membres d’équipage étaient probablement infectés lors du voyage A, puis ont transmis le SARS-CoV-2 aux passagers du voyage B. Les résultats des tests effectués auprès des passagers et de l’équipage à bord du Diamond Princess ont démontré une proportion élevée (46,5%) d’asymptomatique infections au moment du test. Les modèles statistiques disponibles de l’épidémie de Diamond Princess suggèrent que 17,9% des personnes infectées n’ont jamais développé de symptômes. Une proportion élevée d’infections asymptomatiques pourrait expliquer en partie le taux d’attaque élevé parmi les passagers et l’équipage des navires de croisière.

Le CDC a également analysé les surfaces et découvert des traces du virus sur les Diamond Princes jusqu’à 17 jours après le départ des cabines:

L’ARN du SRAS-CoV-2 a été identifié sur une variété de surfaces dans les cabines des passagers infectés symptomatiques et asymptomatiques jusqu’à 17 jours après que les cabines ont été libérées du Diamond Princess mais avant que les procédures de désinfection aient été effectuées.

Les données ne suffisent pas “pour déterminer si la transmission s’est produite à partir de surfaces contaminées”, a déclaré le CDC. Mais une étude plus approfondie de la transmission fomite du SARS-CoV-2 à bord d’un navire de croisière est clairement justifiée.

Dites-le avec moi: * L’ARN viral ne signifie pas nécessairement que le virus vivant était présent. * Maintenant, vous allez voir “le coronavirus peut vivre sur des surfaces pendant 17 jours!” encore et encore, mais nous ne savons pas que sur la base de cette étude et pour ceux qui utilisent un virus vivant, c’est beaucoup plus court. /sept

– Dre Tara C. Smith (@ étiologie) 24 mars 2020

En outre, il est peu probable que le virus soit toujours contagieux après 17 jours sur une surface simplement parce qu’ils ont pu en trouver des traces à l’intérieur des cabines, a expliqué la docteure Tara C. Smith, épidémiologiste des maladies infectieuses, sur Twitter. Cela dit, il est impossible de confirmer exactement combien de temps le virus a vécu et est resté contagieux sur ces surfaces.

Ce qui devrait être important pour la plupart des gens, c’est que le virus ne peut probablement survivre à l’extérieur des hôtes que pour des périodes beaucoup plus courtes, mais cela semble suffisant pour augmenter le risque d’infection. La seule façon de limiter sa portée est de rester isolé des autres aussi longtemps que possible et de continuer à pratiquer une bonne hygiène – ce qui comprend le lavage fréquent des mains et la désinfection des parties communes et des objets.

