Le CDC affirme que les directives sur la distance sociale s’appliquent désormais aux animaux de compagnie – .

Les directives de distanciation sociale pour lutter contre la pandémie de coronavirus – qui a désormais infecté plus d’un million d’Américains – ne s’appliquent pas seulement aux gens.

Le CDC recommande maintenant aux Américains de garder leurs animaux de compagnie à au moins six pieds des autres animaux et des personnes lorsqu’ils sont à l’extérieur.

C’est parce qu’il y a eu une poignée d’exemples que le centre a maintenant identifiés d’animaux domestiques de personnes contractant le coronavirus COVID-19.

L’une des raisons pour lesquelles la pandémie de coronavirus a déclenché une réponse aussi dramatique dans le monde est liée à la propagation complète du virus – la façon dont il ne se limite pas aux frontières, aux genres, aux âges ou aux races. À ce stade, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins, plus d’un million de personnes aux États-Unis (et près de 3,1 millions dans le monde) ont été infectées par le virus COVID-19.

«Personnes» est le mot clé. Parce que ce nombre ne tient pas compte non plus du fait que votre chien ou chat de compagnie peut également contracter le virus, les premiers cas de ce genre ayant maintenant été enregistrés aux États-Unis. En fait, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis disent maintenant que nous devons également appliquer les règles de distanciation sociale qui régissent nos vies depuis plus d’un mois à nos animaux de compagnie.

Par exemple, lorsque vous êtes à l’intérieur de votre maison, vous pouvez interagir avec votre animal de la même manière que d’habitude. À l’extérieur, cependant, l’animal doit être tenu à au moins six pieds des autres personnes et des animaux de compagnie – et tout comme lorsqu’une personne de votre ménage tombe malade et devrait ensuite être mise en quarantaine loin de tout le monde, il en va de même pour votre animal de compagnie. .

“La distance sociale s’applique également à vos animaux de compagnie”, a déclaré à ABC News le docteur vétérinaire spécialiste Melissa Salgado. “Ils sont à risque de développer cette maladie, il est donc préférable de pécher par excès de prudence.”

Voici quelques-unes des meilleures pratiques recommandées par le CDC pour les propriétaires d’animaux:

Ne laissez pas les animaux interagir avec des personnes ou d’autres animaux à l’extérieur de votre maison.

Gardez les chats à l’intérieur lorsque cela est possible.

À l’extérieur, gardez votre chien en laisse et maintenez une distance d’au moins six pieds des autres personnes et des animaux.

Évitez les parcs à chiens ou les lieux publics où un grand nombre de personnes et de chiens peuvent se rassembler.

Certes, il n’existe à ce stade que quelques cas connus de contamination par le virus COVID-19. Deux chats à New York ont ​​récemment été identifiés comme les premiers animaux de compagnie du pays à être testés positifs pour le virus, et c’est pourquoi le CDC recommande maintenant que les propriétaires d’animaux qui souhaitent rester en sécurité pendant cette période devraient traiter leurs animaux de la même manière qu’ils le font d’autres membres de leur famille.

“Sur la base des informations limitées disponibles à ce jour, le risque que des animaux transmettent le COVID-19 à des personnes est considéré comme faible”, indiquent les directives du CDC. «Nous en apprenons encore sur ce virus, mais il semble qu’il puisse se propager des humains aux animaux dans certaines situations.»

