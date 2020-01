Le CDC confirme l’arrivée du coronavirus chinois aux États-Unis – .

La nouvelle souche de virus bizarre qui est apparue en Chine il y a quelques semaines a maintenant fait son chemin vers les États-Unis. Des responsables des Centers for Disease Control and Prevention viennent d’annoncer que le premier cas confirmé d’infection virale a été documenté dans les États, bien qu’il ne soit pas susceptible d’être le dernier.

Le virus a été détecté pour la première fois à Wuhan, en Chine, et la personne tombée malade aux États-Unis venait de rentrer de cette même région le 15 janvier. L’endroit où la personne est entrée en contact avec le virus reste inconnu.

«Le patient a demandé des soins dans un établissement médical de l’État de Washington, où le patient a été soigné pour la maladie», explique le CDC. «Sur la base des antécédents de voyage et des symptômes du patient, les professionnels de santé ont suspecté ce nouveau coronavirus. Un échantillon clinique a été prélevé et envoyé au CDC pendant la nuit, où des tests en laboratoire ont confirmé hier le diagnostic. »

Le CDC et les responsables de la santé des États-Unis se préparent à cette journée depuis un certain temps. Le virus nouvellement identifié a commencé chez un petit groupe de personnes près d’un marché de fruits de mer à Wuhan, mais a progressivement commencé à se propager. Au début, on pensait que le virus ne pouvait pas passer de personne à personne, mais cela a depuis été prouvé faux.

Dans le bulletin du CDC, l’agence présente un plan pour garantir que toute personne infectée par le virus soit détectée à son entrée dans le pays. Cela comprend des examens de santé dans les aéroports qui acceptent des vols en provenance de régions de Chine où le virus a été détecté.

Jusqu’à présent, plusieurs centaines de personnes ont été confirmées comme étant infectées par le virus, et une poignée d’entre elles sont décédées. À l’heure actuelle, le CDC se concentre sur la surveillance de la situation à Washington pour s’assurer que le virus ne s’y propage pas.

Source de l’image: Kin Cheung / AP / Shutterstock

