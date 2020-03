Le CDC demande aux groupes à haut risque de se préparer au verrouillage – .

Le CDC a dit aux individus des groupes à haut risque de se préparer pour des séjours prolongés à la maison.

Les groupes à haut risque comprennent les personnes de plus de 60 ans ainsi que les personnes atteintes de diabète et d’autres maladies chroniques.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont mis à jour leur position sur le risque que l’infection à coronavirus COVID-19 pose aux individus dans les groupes à haut risque. Avec le virus se propageant en rafales aux États-Unis, le CDC dit maintenant que les personnes de plus de 60 ans et celles souffrant de maladies chroniques telles que le diabète doivent être préparées à un isolement prolongé à la maison sans voyager.

Le gouvernement américain a hésité à discuter même de la possibilité d’un verrouillage à grande échelle, mais d’autres pays plus durement touchés ont déjà pris cette mesure drastique. Lundi, l’Italie a annoncé un verrouillage à l’échelle du pays et la Chine a mis en place des règles de quarantaine étendues pendant des semaines afin de freiner la propagation de la maladie.

Sur les plus de 100 000 cas confirmés d’infection au COVID-19, ceux qui ont souffert des problèmes de santé les plus graves appartenaient à des groupes à haut risque tels que les personnes âgées. Les personnes atteintes de maladies cardiaques et de diabète devraient également se considérer comme faisant partie de ce groupe. C’est souvent le cas des infections virales, mais faire face à une épidémie à grande échelle comme ce nouveau coronavirus a rendu les choses particulièrement difficiles.

La pénurie de kits de test, de fournitures et de prix excessifs pour les articles ménagers courants a exercé une pression accrue sur les individus qui cherchent à se protéger des impacts à long terme. Ceux qui ont un système immunitaire compromis ou des problèmes de santé existants peuvent avoir l’impression qu’ils ne devraient pas se rendre dans les magasins pour acheter les fournitures dont ils ont besoin, au lieu de choisir de compter sur des vendeurs en ligne qui, dans certains cas, augmentent leurs prix.

“Il est juste de dire que, alors que la trajectoire de l’épidémie se poursuit, de nombreuses personnes aux États-Unis seront à un moment donné, soit cette année, soit l’année prochaine, exposées à ce virus et il y a de bonnes chances que beaucoup tombent malades”, Nancy Messonnier du CDC National Center for Immunization and Respiratory Diseases a déclaré aux journalistes. «Cela semble être une maladie qui affecte les adultes et les adultes les plus âgés. À partir de 60 ans, le risque de maladie augmente et le risque augmente avec l’âge. »

Le conseil du CDC aux personnes à haut risque est de s’approvisionner en médicaments pour leurs conditions existantes et de s’assurer qu’ils ont suffisamment d’épicerie et d’autres articles ménagers essentiels à portée de main pour un séjour prolongé à la maison. Puisqu’il est difficile, voire impossible, d’estimer la durée d’un tel verrouillage volontaire pourrait ou devrait durer, le CDC ne peut offrir aucune indication spécifique sur la taille d’un tel stock.

Dans les États où le virus se propage, les détaillants ont déjà constaté un comportement de thésaurisation. Vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour trouver des rapports d’étagères vides pour des choses comme l’eau de Javel, du papier toilette et des produits de nettoyage. Bien entendu, cela complique encore les choses et rend plus difficile pour les personnes appartenant à des groupes à haut risque de s’approvisionner à l’avance en articles dont elles ont besoin.

