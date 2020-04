Le CDC dit que la transmission du coronavirus peut se produire avant l’apparition des symptômes – .

Une nouvelle étude montre que les porteurs du nouveau coronavirus peuvent propager les infections avant l’apparition des symptômes habituels du COVID-19.

L’étude fait écho à des résultats antérieurs de fin janvier, lorsque certains responsables ont déclaré que le virus pourrait se propager avant l’apparition des symptômes. Ces conclusions ont été contestées à l’époque.

Les professionnels de la santé devraient tenir compte de la possibilité de transmission présymptomatique lors de la recherche des contacts.

Selon des informations publiées fin janvier, le nouveau coronavirus se propageait avant l’apparition des symptômes. C’était une évolution choquante à l’époque. À l’époque, il y avait moins de 3 000 cas confirmés, et la plupart d’entre eux étaient situés en Chine. Moins d’une semaine plus tard, près de 25 000 cas ont été enregistrés, mais les fonctionnaires ont déclaré que la transmission du virus n’était pas possible avant l’apparition des symptômes. Avance rapide jusqu’à nos jours, nous avons près d’un million de cas dans le monde, et le nombre de morts en pousse 50 000. Et le CDC vient de publier une étude qui dit que les patients COVID-19 présymptomatiques peuvent propager la maladie.

La nouvelle étude a examiné 243 cas de COVID-19 en provenance de Singapour qui ont été signalés du 23 janvier au 16 mars. Les chercheurs ont observé sept groupes de cas où «la transmission présymptomatique est l’explication la plus probable de la survenue de cas secondaires».

Voici deux exemples de ce à quoi peut ressembler la transmission présymptomatique:

Groupe A. Une femme âgée de 55 ans (patient A1) et un homme âgé de 56 ans (patient A2) étaient des touristes de Wuhan, en Chine, qui sont arrivés à Singapour le 19 janvier. Ils ont visité une église locale le même jour et des symptômes ont commencé. 22 janvier (patient A1) et 24 janvier (patient A2). Trois autres personnes, un homme de 53 ans (patient A3), une femme de 39 ans (patient A4) et une femme de 52 ans (patient A5) ont fréquenté la même église ce jour-là et ont par la suite développé des symptômes le 23 janvier 30 janvier. et le 3 février, respectivement. Le patient A5 occupait le même siège dans l’église que les patients A1 et A2 avaient occupé plus tôt dans la journée (capturé par une caméra en circuit fermé) (5). Les enquêtes sur d’autres participants n’ont révélé aucune autre personne symptomatique qui était allée à l’église ce jour-là.

Groupe B. Une femme âgée de 54 ans (patiente B1) a assisté à un dîner le 15 février où elle a été exposée à un patient avec COVID-19 confirmé. Le 24 février, la patiente B1 et une femme de 63 ans (patiente B2) ont suivi le même cours de chant. Deux jours plus tard (26 février), le patient B1 a développé des symptômes; le patient B2 a développé des symptômes le 29 février.

En d’autres termes, si vous êtes porteur du nouveau virus SARS-CoV-2, vous pouvez infecter les autres bien avant de montrer vous-même des signes d’infection.

Nous savions déjà que de nombreux patients atteints de COVID-19 ne développeront même aucun symptôme et que leur système immunitaire pourrait vaincre l’infection sans aucune aide. Mais ces gens sont toujours contagieux et ils sont capables de propager la maladie aux autres autour d’eux. C’est pourquoi il est essentiel que la plupart des gens restent à l’intérieur pendant des périodes plus longues, afin de réduire le risque de transmission. La nouvelle étude indique que tous les patients, qu’ils présentent ou non des symptômes de COVID-19, peuvent infecter les autres bien avant de suspecter la maladie.

L’étude avertit les professionnels de la santé de tenir compte de la possibilité de transmission présymptomatique tout en essayant de retracer l’infection. «Les responsables de la santé publique qui effectuent la recherche des contacts devraient sérieusement envisager d’inclure une période avant l’apparition des symptômes pour tenir compte de la possibilité de transmission présymptomatique», note l’étude.

Cette constatation renforce encore l’idée que de fortes mesures de distanciation sociale devraient être appliquées pour limiter la propagation du virus. Plus nous restons à l’intérieur, plus les chances de notre système immunitaire de tuer le nouveau coronavirus sont élevées. Si vous présentez des symptômes, vous devez contacter votre médecin et suivre les directives. Selon la progression de votre cas de COVID-19, il se peut que l’on vous dise de rester à la maison sous observation ou que vous soyez amené à l’hôpital.

