Le CDC vient de changer des informations clés sur l’hydroxychloroquine sur son site de coronavirus – .

Le CDC a corrigé une page de son site Web qui détaillait les options thérapeutiques pour la nouvelle maladie des coronavirus.

Une version précédente comprenait le dosage réel du médicament controversé d’hydroxychloroquine pour les patients COVID-19, des informations qui étaient basées sur des preuves anecdotiques plutôt que sur des études évaluées par des pairs.

Aussi populaire que le médicament puisse être à la télévision en ce moment, il n’y a aucune preuve scientifique fiable qu’il puisse accélérer la guérison du COVID-19 ou prévenir une infection par un coronavirus.

Vous avez déjà entendu parler de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine partout dans le monde, et tout cela grâce à la nouvelle pandémie de coronavirus qui ferme des pays du monde entier. Le médicament n’est que l’une des diverses thérapies COVID-19 possibles qui sont actuellement testées, mais il est si populaire pour une raison: le président Trump a déchiré un rapport qu’il a vu aux informations selon lequel il pourrait changer la donne et qu’il peut aidez-nous à nous débarrasser de la maladie.

La triste réalité est que nous avons à peine atteint un point où la science peut soutenir tout cela. Il existe des études limitées qui disent que les médicaments antipaludiques peuvent aider à améliorer l’état général de certains patients. Et il existe des études tout aussi limitées qui disent que cela ne fera aucune différence. Ensuite, il y a des preuves anecdotiques de patients qui pensent avoir survécu au COVID-19 à cause de la chloroquine, tout comme il existe des preuves anecdotiques que l’hydroxychloroquine peut empoisonner les personnes qui abusent du médicament. Et une personne est morte parce qu’elle a pris quelque chose qui ressemblait au remède miracle dont on parlait à la télévision.

Les experts en santé continuent de nous avertir que l’hydroxychloroquine n’est pas le médicament miracle que vous recherchez, car la science ne soutient pas cette idée. Mais même ainsi, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié des conseils inhabituels sur le médicament sur ses pages officielles sur les coronavirus, qui peuvent facilement être étiquetés comme de la désinformation. Heureusement, le CDC a maintenant corrigé l’erreur.

La Food and Drug Administration (FDA) a autorisé l’utilisation de la chloroquine il y a quelques jours, ce qui est logique étant donné que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inclus le médicament dans un méga-essai destiné à accélérer la découverte de thérapies efficaces au COVID-19 . Mais le CDC a publié des informations posologiques pour le médicament sur son site Web il y a quelques jours, les attribuant à des preuves anecdotiques, et non à des études évaluées par des pairs.

“Bien que la posologie et la durée optimales de l’hydroxychloroquine pour le traitement de COVID-19 ne soient pas connues, certains cliniciens américains ont signalé de manière anecdotique” des moyens de prescrire le médicament, a déclaré la page du CDC, via .. Le président de la Commission consultative nationale de la santé rurale, le Dr Jeffrey Colyer, a écrit un article d’opinion inhabituel dans le Wall Street Journal la semaine dernière où il a explicitement cité la posologie du médicament.

Ce n’est certainement pas le genre d’informations que vous souhaitez avoir, car certaines personnes essaieront de se faire plaisir en se basant sur des informations dans des éditoriaux ou sur des pages CDC.

Certains professionnels ont rapidement observé le langage inhabituel utilisé par les CDC pour décrire l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans les cas de COVID-19. “Pourquoi le CDC publierait-il des anecdotes?” Le doyen de la Milken Institute School of Public Health de l’Université George Washington a demandé à .. “Cela n’a pas de sens. C’est très inhabituel. “

Cardiologue de la Mayo Clinic et directeur de la Clinique de rythme cardiaque génétique Windland Smith Rice, le Dr Michael Ackerman a mis en garde les médecins à propos des effets secondaires liés au cœur du médicament, qui peuvent entraîner une mort subite. «Ce qui m’a le plus dérangé, c’est quand je ne voyais pas des responsables politiques dire que ces médicaments sont sûrs, mais en voyant aux nouvelles des cardiologues et des spécialistes des maladies infectieuses disent [hydroxichloroquine] est complètement sûr sans même mentionner cet effet secondaire rare », a déclaré Ackerman à NBC News.

Il y a quelques jours, le Dr Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses, a tenté d’expliquer aux ancres de Fox & Friends qui continuaient de pousser les avantages supposés de l’antipaludéen dans les cas de COVID-19. “Mais pour revenir à ce que vous avez dit il y a un instant,” X% “- je pense que vous avez dit 37% – des médecins estiment que c’est bénéfique. Nous n’opérons pas ce que vous ressentez. Nous opérons sur ce que sont les preuves et les données », a-t-il déclaré. “Donc, bien qu’il y ait une suggestion dans l’étude qui vient d’être mentionnée par le Dr Oz – étant entendu qu’il y a une suggestion qu’il y a un avantage là-bas – je pense que nous devons faire attention de ne pas faire ce saut majestueux de supposer qu’il s’agit d’un médicament à élimination directe. “

Le CDC a maintenant supprimé ces informations spécifiques sur l’hydroxychloroquine de son site Web. “Il n’y a aucun médicament ou autre thérapeutique approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour prévenir ou traiter le COVID-19”, indique la page. En ce qui concerne le médicament controversé, la page mise à jour se lit comme suit: “l’hydroxychloroquine et la chloroquine sont à l’étude dans des essais cliniques.” Le CDC a également supprimé des informations sur Remdesivir de la page, un autre médicament qui est testé pour le traitement COVID-19. Cependant, les références Remdesivir ne comprenaient pas d’instructions posologiques.

Vous pouvez accéder à la version la plus récente de la page, qui répertorie d’autres médicaments potentiels à l’étude pour une utilisation dans le traitement COVID-19, à ce lien.

