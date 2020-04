Le Centre spatial guyanais rouvrira le 11 mai

MT LAUREL, New Jersey – Le port spatial européen reprendra ses activités de lancement le 11 mai lorsque la France lèvera un verrouillage national qui incluait le Centre spatial guyanais.

Situé sur le territoire sud-américain de la Guyane française, le port spatial est fermé depuis le 16 mars afin de ralentir la propagation du COVID-19, la maladie causée par le coronavirus.

L’agence spatiale française CNES a annoncé le 29 avril que les activités de lancement et la construction de la rampe de lancement Ariane 6 reprenaient avec des mesures de protection pour empêcher la propagation du coronavirus.

Ces mesures comprennent une «distanciation sociale stricte» avant de quitter l’Europe continentale, des examens médicaux pour les personnes se rendant à l’aéroport de Cayenne en Guyane française et une quarantaine de 14 jours à Kourou, en Guyane française, après l’atterrissage.

Le CNES a indiqué que 100 personnes se rendraient d’Europe au Centre spatial guyanais le 11 mai et commenceront les préparatifs le 25 mai pour le lancement d’une fusée Vega, prévue pour mars.

Dans une interview, le président du CNES, Jean-Yves Le Gall, a déclaré que les premières missions du port spatial seraient le lancement de Vega en juin suivi d’un lancement d’Ariane 5 en juillet.

“Nous devrions être de retour aux opérations de routine dans un mois”, a déclaré Le Gall.

Le lanceur européen Arianespace avait prévu 14 missions au Centre spatial guyanais cette année, dont deux ont été achevées avant la fermeture du port spatial.

La faillite de OneWeb, client d’Arianespace, en mars, a laissé huit lancements de Soyuz dans les limbes, mais seuls deux d’entre eux auraient été lancés depuis le Centre spatial guyanais. Les six autres devaient être lancés depuis la Russie et le Kazakhstan. Le Gall a déclaré que le Centre spatial guyanais devrait être en mesure d’accueillir sans problème les huit autres missions d’Arianespace en 2020, malgré le retard du coronavirus.

“Nous avions des marges entre les lancements, donc si tout se passe bien, nous terminerons probablement le programme de lancement comme prévu au début de cette année”, a-t-il déclaré.

Le Gall a déclaré que les lancements au Centre spatial guyanais ne devraient pas nécessiter plus de temps que par le passé en raison du coronavirus, mais a averti qu’il faudra du temps pour le savoir pleinement.

Le personnel du port spatial devra porter des masques faciaux pendant son travail, at-il dit. Les masques, l’espacement des ouvriers et les autres mesures de sécurité devraient permettre au CNES de faire fonctionner le port spatial sans une seconde interruption, a-t-il précisé.

Le Gall a déclaré que le coronavirus a eu un impact limité sur l’achèvement de la rampe de lancement d’Ariane 6, connue sous le nom d’ELA4, car une partie de ce travail a repris le 21 avril avec le personnel local. Le travail sur la rampe de lancement reviendra à la normale après l’arrivée de plus de personnes en mai, a-t-il déclaré.

Le Gall a déclaré que l’ELA4 devrait être achevé au second semestre 2020. La plus grande différence entre l’ELA4 et la rampe de lancement d’Ariane 5 est l’introduction d’un portique mobile qui permettra d’accéder à Ariane 6 jusqu’aux dernières minutes avant le décollage, a déclaré Le Gall. .