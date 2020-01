Le chef par intérim de la NOAA souligne l’importance des partenariats public-privé

GREENBELT, Md. – L’administrateur par intérim de la National Oceanic and Atmospheric Administration affirme que le secteur privé joue un rôle de plus en plus important dans son travail à tous les niveaux, y compris dans l’espace.

Dans un discours prononcé le 21 janvier lors d’un déjeuner à la Maryland Space Business Roundtable ici, Neil Jacobs a déclaré que le rôle des entreprises a évolué de la fourniture de services à valeur ajoutée basés sur les données de la NOAA aux partenaires des missions principales de son agence, telles que les prévisions météorologiques.

“Je considère vraiment beaucoup de gens dans l’industrie comme des partenaires, comme des parties prenantes”, a-t-il déclaré. «Je ne considère plus le secteur privé comme une industrie à valeur ajoutée, mais ceux qui peuvent nous aider à réaliser notre mission.»

Jacobs a déclaré que la NOAA étudiait les moyens d’améliorer ce partenariat. «Nous sommes en train d’essayer de trouver des relations publiques-privées et académiques avec nos parties prenantes pour construire un modèle d’affaires gagnant-gagnant», a-t-il déclaré.

Il n’est pas entré dans les détails de ce à quoi ressemblerait ce modèle commercial, ni comment il pourrait s’appliquer aux services spatiaux. Alors que l’espace «est impliqué dans tout ce que nous faisons», il a concentré l’essentiel de son discours devant un public de représentants de l’industrie spatiale sur les prévisions météorologiques, telles que les modèles météorologiques open source et la conclusion d’accords avec Amazon, Google et Microsoft pour héberger des données météorologiques sur leurs services de cloud computing.

Un domaine probable pour les partenariats public-privé liés à l’espace à la NOAA concerne les données météorologiques commerciales, notamment les données de radio-occultation GPS. Lors de la réunion annuelle de l’American Meteorological Society à Boston la semaine dernière, la NOAA a déclaré qu’elle souhaitait augmenter le nombre de sondages par radio-occultation, qui fournissent des profils de température et d’humidité de l’atmosphère, d’environ 2 000 par jour à 20 000 par jour.

Cette augmentation nécessitera probablement l’achat de données auprès de satellites commerciaux, ce que la NOAA a déjà fait à titre expérimental dans le cadre de son programme pilote de données météorologiques commerciales. Cependant, la NOAA a reconnu lors de la conférence qu’elle devait encore surmonter les défis liés à l’intégration de données commerciales dans ses modèles, ainsi que la manière dont elle pouvait partager ces données avec des partenaires internationaux.

Jacobs, dont le titre officiel actuel est secrétaire adjoint au commerce pour l’observation et la prévision de l’environnement, remplissant les fonctions de sous-secrétaire au commerce pour les océans et l’atmosphère, est administrateur par intérim de la NOAA depuis près d’un an. La Maison Blanche a annoncé le 18 décembre son intention de nommer Jacobs comme administrateur de la NOAA après que Barry Myers, le candidat d’origine de l’administration Trump pour le poste, se soit retiré en invoquant des problèmes de santé. Myers, nommé pour la première fois au poste en 2017, a fait face à l’opposition des démocrates du Sénat en particulier, et sa nomination n’a jamais été officiellement examinée par l’ensemble du Sénat.

Jacobs, qui n’a pas posé de questions et est parti immédiatement après avoir terminé ses remarques, n’a pas adressé sa candidature. Le comité sénatorial du commerce n’a pas encore prévu d’audience de confirmation de la part de Jacobs.