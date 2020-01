Le chemin de la NASA vers la lune passe par le Congrès. Heureusement que le numéro 2 de la NASA connaît son chemin autour de Capitol Hill.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 11 décembre 2019 du magazine SpaceNews.

Jim Morhard est peut-être un nouveau venu dans l’espace, mais pas pour les astronautes. L’administrateur adjoint de la NASA raconte souvent comment, à l’âge de six ans à Arlington, en Virginie, lui et son frère aîné ont frappé à la porte d’un célèbre voisin. “Il nous a laissé caresser son chat, nous a donné un verre d’eau et mon frère a obtenu son autographe”, se souvient-il dans un récent discours. «C’était la première fois que je rencontrais John Glenn.»

Cela fait un peu plus d’un an que Morhard, un employé de longue date des crédits du Sénat, a prêté serment en tant que 14e administrateur adjoint de l’agence. Ces derniers mois, il a pris un profil public plus large, avec plus de discours et de présentations et même un compte Twitter, mettant en évidence le programme Artemis de la NASA pour ramener les humains sur la lune en tant que précurseur pour des efforts d’exploration encore plus ambitieux.

«Le principal objectif d’Artemis est un concept d’opérations sur Mars», a-t-il déclaré dans un discours prononcé le 3 décembre à la conférence «Launch: The Space Economy» de la Chambre de commerce des États-Unis à Washington, liant les efforts de l’agence pour revenir sur la Lune avec une longue ambitions à long terme pour les missions humaines sur Mars. «Nous devons faire atterrir les humains sur la lune en toute sécurité, y poser du matériel, établir une présence et continuer. Il se pourrait que la lune soit le point de départ pour bien plus que Mars. »

Immédiatement après ce discours, Morhard a rencontré le rédacteur en chef de SpaceNews Jeff Foust pour parler de l’exploration, des perspectives de la NASA d’obtenir des fonds pour permettre ces plans d’exploration et de sa première année de travail à la NASA.

Une chose qui ressort clairement de votre discours est de vous attacher à la lune comme un pas vers Mars. Comment votre pensée a-t-elle évolué à ce sujet, car au début de cette année, l’accent était beaucoup plus mis sur la seule lune?

Ce que nous faisons est vraiment une excellente préparation pour aller sur Mars et au-delà. La lune est essentielle pour tout endroit où nous allons au-delà. Je faisais partie du comité des crédits de la défense il y a des années, juste après la première guerre en Irak. Norman Schwarzkopf est venu vers nous et il a dit: «Vous savez, je n’étais pas inquiet pour le guerrier. J’étais inquiet pour la queue logistique. Pourrais-je obtenir de l’électricité, de l’électricité, de la nourriture, des camions, tout ce dont j’ai besoin pour le combattant? »C’est cette queue logistique qui va être le grand défi, et nous allons devoir nous concentrer sur cela autant que sur la technologie.

Comment cela s’inscrit-il dans le sprint vers la lune d’ici 2024 que la Maison Blanche a dirigé?

Cela fait partie de la queue logistique pour le faire. Nous avons, en utilisant CLPS [Commercial Lunar Payload Services], l’espoir d’avoir des missions sans pilote qui fourniront cette logistique jusqu’à la lune. Nous devons donc tout mettre en place pour y arriver d’ici 2024.

Nous sommes ravis que Doug Loverro soit à bord hier. Doug arrive avec une épingle et il reste combien de jours il reste avant le 31 décembre 2024. C’est pour rappeler aux gens que nous nous concentrons sur 2024 ainsi que la sécurité, les coûts et le calendrier.

Morhard, un ancien membre du personnel du Sénat, a survécu à l’accident d’avion de 2010 qui a tué le sénateur Ted Stevens de l’Alaska et quatre autres. L’ancien administrateur de la NASA, Sean O’Keefe, un autre ancien membre du personnel de Stevens, était également à bord. Crédit: NASA / Joel Kowsky

Comment équilibrez-vous cette urgence, ce compte à rebours que Loverro porte littéralement sur son revers, avec des soucis de sécurité d’aller trop vite?

La sécurité est primordiale. Je pense que cela aide quand vous avez en tant qu’administrateur un pilote de chasse qui a fait des centaines d’atterrissages de porte-avions et que vous avez un adjoint qui a été dans un accident d’avion. Je pense que cela donne une vision différente de l’importance de la sécurité. Nous avons tous les deux nos propres expériences avec cela. Nous avons eu une réunion il y a quelques semaines à Kennedy, et j’ai dit: «Écoutez, si vous avez des problèmes de sécurité, venez me voir.»

Un autre facteur dans tout cela, en tirant parti de votre expérience en matière de crédits, est d’obtenir un financement suffisant cette année et au-delà. Que pensez-vous de l’approche de la fin de la résolution actuelle du 20 décembre et des perspectives d’obtenir un projet de loi de crédits définitif?

Quiconque dit savoir comment cela va se terminer ne le sait pas. Je me souviens d’avoir participé à des réunions de direction avec le sénateur Ted Stevens, lorsque Bill Frist était le chef de la majorité, et chaque semaine il disait: «Nous avons un plan.» Eh bien, c’était un plan différent de la semaine précédente. Je ne dis pas que cela se produit aujourd’hui, mais seulement que cela peut être si fluide.

Nous pourrions avoir un autre CR [continuing resolution]. Nous pourrions avoir un accord d’ici le 20 décembre. Oui, nous pourrions avoir un arrêt. Il n’y a aucun moyen de prédire, donc notre travail doit être préparé pour chaque éventualité. Jim [Bridenstine] et j’ai appris de première main à quoi ressemble un arrêt. C’est la dernière chose que nous voulons voir se produire, mais c’est à nous de nous y préparer. Mais nous nous préparons également à un CR à court terme, un CR à l’année et une appropriation complète.

Avez-vous une idée de l’élan, d’une manière ou d’une autre, concernant la façon dont le financement supplémentaire de 1,6 milliard de dollars pour Artemis s’en sort au Congrès?

Il n’y a aucun moyen qu’ils nous montrent quoi que ce soit en ce moment, car cela mène à davantage de lobbying. Je ne peux pas lire les feuilles de thé, mais je suis convaincu qu’elles prendront les bonnes décisions. Nous devons nous assurer que nous continuons à financer les programmes scientifiques d’une manière qui soit satisfaisante pour les circonscriptions qui sont là-bas, ainsi que notre charge pour l’exploration humaine. Et nous allons continuer à faire ça.

Vous travaillez à la NASA depuis un peu plus d’un an maintenant. C’est un grand changement par rapport au monde des crédits. Comment s’est passée l’expérience?

Ce fut un grand changement. J’ai vraiment essayé de garder ma bouche fermée pendant les quatre à six premiers mois. Il y a une structure organisationnelle et puis il y a une structure organisationnelle non écrite et j’avais besoin d’apprendre les deux. Il s’agit de relations, et j’ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de forger ces relations. Ce sont, comme vous le savez, des gens formidables à la NASA. Donc, ça a été agréable, et ça va de mieux en mieux chaque jour.

Oui, nous aurons toujours des défis. Mais travailler avec des gens qui sont vraiment au niveau qu’ils sont est mon honneur.