Le Chromebook Samsung Galaxy sera mis en vente le 6 avril pour 1000 $

Google détient essentiellement le marché des Chromebooks premium depuis le lancement du premier Chromebook Pixel en 2013. Maintenant, Samsung est sur le point de plonger avec son Galaxy Chromebook, qu’il a dévoilé au CES 2020. Samsung a finalement annoncé une date de sortie pour le ordinateur portable, qui commence à 1000 $. Vous pourrez obtenir le Chromebook Galaxy chez Best Buy à partir du 6 avril.

De nombreux amateurs de Chromebook s’attendaient à ce que Google actualise le Pixelbook en 2019, mais la société a plutôt annoncé le Pixelbook Go moins cher. Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Google sur le Chromebook Galaxy, et beaucoup le considèrent comme le véritable successeur du Pixelbook 2017. Non seulement il a des spécifications impressionnantes, mais le design rappelle également le Pixelbook. Il viendra dans une couleur grise discrète ou le joli “Fiesta Red” vu ci-dessus.

La pièce maîtresse du nouveau Chromebook de Samsung est l’écran OLED 4K de 13,3 pouces. Oui, 1000 $, c’est objectivement beaucoup d’argent à dépenser pour un Chromebook, mais ce sera l’un des ordinateurs portables OLED haute résolution les moins chers disponibles. Il aura également 256 Go de stockage, 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i5 de 10e génération. Au CES, Samsung a déclaré qu’il aurait une version avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, mais il n’y a encore aucun signe de cette variante. Comme les autres ordinateurs portables Samsung, le Chromebook Galaxy est livré avec un capteur d’empreintes digitales et un stylet intégré.

Google a travaillé à améliorer la proposition de valeur des Chromebooks au fil des ans en prenant en charge les applications Android et Linux. Le premier est inclus sur chaque Chromebook prêt à l’emploi, mais le support Linux est toujours en version bêta et vous oblige à sauter à travers certains cercles. Pourtant, les capacités logicielles supplémentaires aident à justifier le matériel puissant sur un appareil comme le Chromebook Galaxy.

Le Chromebook Samsung Galaxy va être difficile à vendre lorsque d’autres Chromebooks offrent presque la même expérience pour beaucoup moins. L’Asus Chromebook Flip C434 coûte moins de 600 $ et le Google Pixelbook Go 649 $. Samsung espère probablement que les propriétaires de Pixelbook 2017 voudront une mise à niveau, mais Google n’en a pas vendu beaucoup avant la baisse des prix. Néanmoins, vous pouvez vous procurer un Chromebook Galaxy la semaine prochaine chez Best Buy. Il n’y a pas de précommandes disponibles pour le moment.

