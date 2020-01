Le clone AirDrop inachevé de Google se cache déjà sur votre téléphone

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le partage de fichiers sur Android pourrait devenir beaucoup plus facile dans un avenir proche. Google travaille sur un système de partage local similaire à la fonctionnalité AirDrop d’Apple, et XDA a réussi à le faire fonctionner pour une démonstration rapide. Le cœur du «partage à proximité» de Google est déjà en ligne dans les services Google Play, mais il n’a pas été officiellement annoncé.

Le cas d’utilisation du partage à proximité semble similaire à AirDrop; vous avez un fichier sur votre téléphone et vous voulez l’obtenir sur le téléphone de quelqu’un d’autre sans téléchargement ni téléchargement fastidieux. Le partage à proximité est livré avec un nouveau menu de paramètres où vous pouvez le connecter à un compte, définir le nom de votre appareil et déterminer si vous souhaitez être visible par tout ou partie de vos contacts.

Pour partager avec ce service, il vous suffit de le sélectionner dans le panneau de partage. Votre téléphone recherche les appareils à proximité avec le service activé, vous permettant de sélectionner une cible et de démarrer le transfert. Comme avec AirDrop, le destinataire a la possibilité de bloquer ou d’accepter les demandes de transfert à mesure qu’elles arrivent.

Le partage à proximité nécessite des services Bluetooth et de localisation pour s’assurer qu’il ne se connecte qu’aux appareils physiquement proches. L’interface utilisateur indique en fait que les appareils ne doivent pas être distants de plus d’un mètre, mais cela ne semble pas être une portée suffisante. Il s’agit toujours d’une fonctionnalité de pré-version, de sorte que la distance requise pourrait changer. Bien que Bluetooth soit nécessaire pour relier les appareils, c’est le mécanisme de transfert. Le Bluetooth serait douloureusement lent, donc le partage à proximité utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers vers l’autre appareil.

Android avait techniquement une solution de partage à proximité avant Android 10. À partir d’Android 4.0 Ice Cream Sandwich, Google Beam autorisait les appareils à transférer des fichiers via NFC et Bluetooth. Google a supprimé Beam dans Android 10 car il était à peine utile en 2012 et était malheureusement insuffisant aujourd’hui. Le partage à proximité devrait être beaucoup plus performant car il s’agit essentiellement d’un clone d’AirDrop, qui s’est révélé très populaire auprès des utilisateurs d’iPhone.

Cette fonctionnalité ne fonctionnera pas encore sur les appareils à l’état sauvage – XDA a dû fouiller dans le package Play Services pour l’activer. Nous ne savons pas quand Google officialisera le partage à proximité, mais cela semble presque terminé dans son état actuel (masqué). Si nous n’entendons rien bientôt, Google prévoit peut-être de tenir l’annonce de l’événement Google I / O en mai.

