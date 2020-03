Le co-fondateur de Tableau et ancien président de Pixar remporte le prestigieux prix Turing pour ses travaux révolutionnaires en infographie 3D – .

Patrick Hanrahan. (Photo ACM)

Patrick Hanrahan, professeur à l’Université de Stanford, plus connu dans la technologie de Seattle en tant que co-fondateur de Tableau Software, a reçu le prix A.M. Turing Award avec le cofondateur de Pixar Animation Studios Edwin Catmull «pour leurs contributions fondamentales à l’infographie 3D» et l’impact de leur travail sur le cinéma, les jeux vidéo, la réalité virtuelle et d’autres domaines.

“Ed Catmull et Pat Hanrahan ont fondamentalement influencé le domaine de l’infographie par l’innovation conceptuelle et les contributions aux logiciels et au matériel”, a écrit l’Association for Computing Machinery en annonçant le prix Turing mercredi matin. «Leur travail a eu un impact révolutionnaire sur le cinéma, conduisant à un nouveau genre de longs métrages entièrement animés par ordinateur commençant il y a 25 ans avec Toy Story et se poursuivant jusqu’à nos jours.»

Edwin Catmull. (Photo ACM)

Hanrahan a fondé Tableau Software en 2003 avec Christian Chabot et Christopher Stolte. La société de visualisation de données basée à Seattle, qui emploie plus de 4 000 personnes dans le monde, a été vendue à Salesforce l’année dernière pour 15,7 milliards de dollars.

Catmull et Hanrahan étaient collègues à Pixar, où Hanrahan a été chercheur principal de 1986 à 1989. Catmull a été président de Pixar et également de Walt Disney Animation Studios.

Le prix Turing, nommé en l’honneur du pionnier de l’informatique Alan Turing, est souvent décrit comme le «prix Nobel d’informatique». Il est accompagné d’un prix d’un million de dollars, soutenu financièrement par Google.