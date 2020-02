Le comité de sécurité de la NASA appelle à des révisions après le deuxième problème du logiciel Starliner

MOUNTAIN VIEW, Californie – Un panneau de sécurité de la NASA recommande un examen des processus de vérification du logiciel de Boeing après avoir révélé qu’il y avait un deuxième problème logiciel lors d’un vol d’essai du CST-100 Starliner qui aurait pu conduire à une défaillance «catastrophique».

Ce nouveau problème logiciel, non révélé auparavant par la NASA ou Boeing, a été discuté lors d’une réunion du 6 février du comité consultatif de la sécurité aérospatiale de la NASA qui a examiné le vol d’essai non équipé de Starliner de décembre qui a été interrompu par une erreur de minuterie.

Cette anomalie a été découverte lors d’essais au sol alors que le vaisseau spatial était en orbite, a déclaré le membre du panel Paul Hill. «Bien que cette anomalie ait été corrigée en vol, si elle n’avait pas été corrigée, elle aurait conduit à des tirs erronés de propulseur et à un mouvement incontrôlé pendant [service module] séparation pour la désorbitation, avec le potentiel d’une défaillance catastrophique de l’engin spatial », a-t-il déclaré.

La cause exacte de la panne reste sous enquête par Boeing et la NASA, qui examinent également la panne du chronomètre précédemment signalée. Ces problèmes, a déclaré Hill, suggéraient des problèmes plus larges avec la façon dont Boeing développe et teste le logiciel utilisé par le vaisseau spatial.

“Le panel est plus préoccupé par la rigueur des processus de vérification de Boeing”, a-t-il déclaré. Le panel a appelé à un examen des processus d’intégration et de test des logiciels de vol de Boeing. “En outre, avec un risque de confiance pour un vaisseau spatial destiné à transporter des humains dans l’espace, le panel recommande une évaluation encore plus large de Boeing et des actions correctives [systems engineering and integration] processus et tests de vérification. “

Le panel a ajouté que toutes ces enquêtes et examens devaient être effectués en tant que «contribution requise pour un examen officiel de la NASA afin de déterminer l’état de préparation au vol pour un autre test en vol sans équipage ou pour passer directement à un vol d’essai en équipage».

Boeing a déclaré le 30 janvier que, bien qu’aucune décision n’ait encore été prise concernant la réalisation d’un deuxième vol d’essai sans équipage, il prélevait une charge de 410 millions de dollars sur ses revenus, en partie pour couvrir les coûts d’un deuxième vol sans équipage. Dans une interview accordée le 30 janvier, Jim Chilton, vice-président senior de l’espace et du lancement chez Boeing Defence and Space, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la décision de réaliser un deuxième vol d’essai soit prévue fin février.

Patricia Sanders, présidente du panel, a noté que la NASA a décidé de procéder à une «évaluation de la sécurité organisationnelle» avec Boeing. La NASA a annoncé en 2018 qu’elle procéderait à de telles révisions de Boeing et de SpaceX, l’autre compagnie d’équipage commercial, après que le chef de la direction de SpaceX, Elon Musk, ait été aperçu en train de fumer de la marijuana pendant un podcast. La NASA, tout en achevant l’examen de SpaceX, a reporté celui de Boeing, apparemment en raison de problèmes de coût.

“L’examen de SpaceX s’est avéré utile à la fois à la NASA et à la société, il est donc prudent d’exécuter le même processus avec l’autre fournisseur”, a-t-elle déclaré.

Sanders a brossé un tableau plus optimiste du travail de l’équipe commerciale de SpaceX pendant la réunion. Elle a déclaré que SpaceX doit encore résoudre un certain nombre de problèmes techniques, tels que l’interaction du titane avec le tétroxyde d’azote, qui a été blâmé pour l’explosion d’un vaisseau spatial Crew Dragon lors des préparatifs pour un essai de feu statique de ses moteurs abandonnés en avril 2019. », a-t-elle ajouté,« la fin semble être en vue »pour ce travail.

“L’évaluation par le panel du statut de SpaceX est que la NASA est à un point où il ne s’agit pas de savoir si elle pilotera un équipage à court terme, mais quand et dans quelles conditions de risque”, a-t-elle déclaré.