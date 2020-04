Le Comité sénatorial des services armés prévoit une audience sur l’ordonnance Ligado de la FCC

Inhofe: “Étant donné que la FCC a pris sa décision, il est essentiel que nos membres comprennent les implications pour la sécurité nationale.”

WASHINGTON – Le président du Comité sénatorial des services armés, le sénateur Jim Inhofe (R-Okla.), A annoncé que le comité avait prévu une audience le 6 mai sur l’impact sur la sécurité nationale de l’approbation par la Federal Communications Commission de la proposition de spectre de Ligado.

Les témoins invités sont Dana Deasy, la responsable de l’information du Pentagone; Michael Griffin, sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie; l’ancien commandant de la Garde côtière, Thad Allen; et le général John Raymond, chef des opérations spatiales et commandant du U.S. Space Command.

“Le Comité sénatorial des services armés tient cette audience pour examiner les impacts sur la sécurité nationale de l’ordonnance de la FCC sur la proposition de Ligado en ce qui concerne la compétence de notre comité”, a déclaré Inhofe dans un communiqué le 30 avril.

«À la fois en public et en privé, le ministère de la Défense a exprimé de sérieuses inquiétudes quant aux risques que l’utilisation prévue de Ligado représente pour les équipements militaires et les équipements auxiliaires utilisés par l’armée, l’industrie et les Américains ordinaires», a déclaré Inhofe. “Étant donné que la FCC a pris sa décision, il est essentiel que nos membres comprennent les implications pour la sécurité nationale et les mesures que les militaires devront prendre pour atténuer ces effets si la décision n’est pas annulée.”

