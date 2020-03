Le Comité sénatorial des services armés tiendra des «audiences sur papier» pendant la pandémie

Le SASC est «déterminé à poursuivre la surveillance du Congrès et la collecte de données nécessaires à la rédaction de la NDAA».

WASHINGTON – Le Comité sénatorial des services armés a mis au point un processus d ‘«auditions sur papier» pour exécuter la surveillance et recueillir des données pour la Loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2021 pendant la pandémie COVID-19.

«Pour protéger la santé de toutes les personnes impliquées, les audiences traditionnelles ne sont pas possibles dans les conditions actuelles», a annoncé le comité le 25 mars.

Le SASC est «déterminé à poursuivre la surveillance du Congrès et la collecte de données nécessaires à la rédaction de la NDAA», a déclaré le comité dans un communiqué.

Le format d’audience sur papier comprendra la publication publique de tous les témoignages des témoins ainsi que les déclarations d’ouverture du président et des membres du classement de la SASC à la date et à l’heure prévues pour l’audience. Le comité recueillera les questions de tous les membres du SASC concernant le sujet de l’audience, à transmettre au ministère de la Défense à la date et à l’heure de l’audience prévue.

Le comité a l’intention d’afficher les questions des membres et les réponses des témoins dans la semaine suivant la publication des déclarations d’ouverture, bien que cela ne soit pas toujours possible pendant la pandémie, a déclaré le SASC.

«Lorsque les conditions permettront un retour aux audiences traditionnelles, le SASC reviendra à ce mode préféré. De plus, le comité explore d’autres façons de poursuivre ces fonctions de surveillance essentielles », a déclaré le comité.

La première audience sous ce format sera une audience du comité plénier prévue le 26 mars sur la position du ministère de l’Armée.