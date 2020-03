Le Commandement spatial américain fournit une bande passante supplémentaire au navire-hôpital USNS Mercy

La Brigade d’opérations par satellite de l’armée américaine augmente la capacité de satcom WGS du navire-hôpital.

WASHINGTON – Les unités du Commandement spatial américain qui exploitent des satellites de communication fournissent une bande passante supplémentaire au navire-hôpital USNS Mercy qui est arrivé à Los Angeles le 27 mars.

L’USNS Mercy, géré par le Military Sealift Command, offrira des soins médicaux autres que les coronavirus afin que les hôpitaux locaux puissent se concentrer sur les patients COVID-19.

Le chef du Commandement spatial américain, le général John Raymond, a déclaré que les unités qui fournissent régulièrement des services spatiaux – communications par satellite, données météorologiques, alerte aux missiles et navigation GPS – sont sur le terrain aux États-Unis et à l’étranger, et continuent de répondre aux demandes. malgré les mesures restrictives de protection de la santé requises pendant la pandémie.

Une demande spécifique liée à la réponse du coronavirus concerne une capacité supplémentaire de communications par satellite pour le navire-hôpital maintenant amarré à Los Angeles, a déclaré Raymond lors d’une conférence de presse du Pentagone vendredi. “Nous répondons aux demandes de bande passante de l’USNS Mercy”, a-t-il déclaré.

La Brigade des opérations par satellite de l’armée américaine qui gère les charges utiles des satellites Satcom à large bande à la base aérienne de Peterson à Colorado Springs fournit la bande passante supplémentaire au navire-hôpital, a déclaré un porte-parole du Commandement de la défense spatiale et antimissile de l’armée à SpaceNews. SMDC est la composante militaire du U.S. Space Command.

Le Centre régional de soutien aux communications par satellite du Pacifique (RSSC-PAC), basé à Hawaï, une unité de la Brigade d’opérations par satellite de l’armée américaine, a répondu cette semaine à une demande urgente de l’USNS Mercy et du US Indo-Pacific Command pour une bande passante supplémentaire pour permettre d’autres capacités en ligne, a déclaré le porte-parole dans un e-mail.

«Le RSSC-PAC a rapidement déplacé et replanifié huit missions existantes et a attribué une nouvelle mission sur le système Widecom Global Satcom, ce qui a doublé le débit de données pour l’USNS Mercy», indique le communiqué.

Jusqu’à présent, aucun soutien satcom supplémentaire n’a été demandé pour l’autre navire-hôpital de la Marine, l’USNS Comfort. Le Comfort devrait démarrer samedi à Norfolk, en Virginie, et arrivera au port de New York lundi pour alléger le fardeau des hôpitaux de la région chargés de répondre au coronavirus.