Le Commandement spatial américain frappe la Russie pour un test de missile antisatellite

Le Commandement spatial américain a déclaré que le test a montré que les missiles russes sont capables de détruire des satellites en orbite terrestre basse.

WASHINGTON – Le Commandement spatial américain a déclaré que le test de la Russie avait tiré un missile antisatellite le 15 avril. Le commandement a déclaré que le test prouve que les armes spatiales russes menacent les satellites américains.

«Le test antisatellite à ascension directe de la Russie fournit un autre exemple du fait que les menaces qui pèsent sur les systèmes spatiaux américains et alliés sont réelles, sérieuses et croissantes», a déclaré le général John Raymond, commandant du Commandement spatial américain et Chef des opérations spatiales de la Force spatiale américaine.

En février, Raymond a appelé la Russie pour avoir déployé un satellite “inspecteur” baptisé Cosmos-2542 qui avait éjecté un sous-satellite, Cosmos-2543 qui chassait apparemment USA 245, un satellite d’imagerie classifié appartenant au National Reconnaissance Office.

Ces satellites “présentaient les caractéristiques d’une arme spatiale, ont effectué des manœuvres près d’un satellite du gouvernement américain qui seraient interprétés comme irresponsables et potentiellement menaçants dans tout autre domaine”, a déclaré Raymond.

Le test antisatellite du 15 avril est “une preuve supplémentaire du plaidoyer hypocrite de la Russie en faveur de propositions de contrôle des armements dans l’espace conçues pour restreindre les capacités des États-Unis tout en n’ayant manifestement aucune intention de suspendre leurs programmes d’armes contre-espace”.

Raymond a appelé les gouvernements à adopter des normes de comportement responsable dans l’espace.

«Il est de l’intérêt et de la responsabilité partagés de toutes les nations spatiales de créer des conditions sûres, stables et opérationnellement durables pour les activités spatiales, y compris les activités commerciales, civiles et de sécurité nationale», a-t-il déclaré.

L’expert en armes spatiales Brian Weeden, de la Secure World Foundation, a déclaré que l’arme testée était un test de missile balistique Nudol et que la Russie avait averti qu’elle en lancerait un. “Cela semble avoir été le 9ème ou 10ème test du système Nudol depuis 2014, nous savons donc que ce système est en développement depuis un certain temps”, a déclaré Weeden à SpaceNews.