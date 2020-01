Le conseiller spatial de l’Air Force, Barnes, assume un rôle clé dans le standup de l’US Space Force

Le bureau de Barnes est maintenant le coordinateur central entre le personnel de la Force spatiale au Pentagone et à Colorado Springs.

WASHINGTON – Shawn Barnes, le conseiller spatial de la secrétaire de l’US Air Force, Barbara Barrett, est devenu le principal responsable de la constitution de l’US Space Force en tant que branche militaire distincte du Département de l’Air Force.

Barnes est le bras droit de Barrett pour tout ce qui concerne les choses depuis qu’elle a pris ses fonctions en octobre et a travaillé avec elle pendant le processus de confirmation.

L’organisation du siège de l’US Space Force et d’un nouveau bureau pour superviser les acquisitions spatiales est coordonnée par Barnes.

La loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2020, signée par le président Trump le 20 décembre, a promulgué l’US Space Force et a également créé le bureau du secrétaire adjoint de l’Air Force pour l’acquisition et l’intégration de l’espace.

La NDAA exige que le bureau d’acquisition et d’intégration soit dirigé par un représentant politique qui doit être confirmé par le Sénat. Barnes dirigera ce bureau pour le moment. Dans une déclaration du 28 janvier fournie par un porte-parole de l’Air Force, Barnes a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise sur la sélection du nouveau secrétaire adjoint.

Barrett doit remettre un rapport au Congrès d’ici le 31 mars sur l’état du bureau des acquisitions.

Barnes était auparavant l’adjoint de John Stopher, l’assistant principal du secrétaire de l’Air Force pour l’espace. Il est devenu l’assistant principal par intérim après l’arrêt de Stopher en juillet.

Avec un personnel d’environ 75 personnes, le bureau de Barnes est maintenant le coordinateur central entre le personnel de la Force spatiale au Pentagone et à Colorado Springs. Barnes aide à organiser le bureau E-Ring du général John Raymond, le chef des opérations spatiales de l’US Space Force, qui sera le quartier général du service.

Le secrétaire adjoint pour l’acquisition et l’intégration a été créé par le Congrès pour superviser les achats de l’US Space Force sous une chaîne de commandement qui serait distincte des programmes d’acquisition de l’Air Force.

Le Congrès a ajouté le mot «intégration» au titre pour mettre davantage l’accent sur l’unification des efforts d’achat d’espace qui sont actuellement répartis entre plusieurs organisations.

Barnes souhaite que les agences collaborent sur les grandes orientations d’une future architecture spatiale. Il a indiqué qu’il prévoyait d’accueillir un «sommet de l’entreprise d’architecture» à la mi-février. “Le sommet réunira des organisations clés ayant des responsabilités en matière d’architecture pour définir un lexique commun, aborder les rôles et responsabilités en matière d’architecture et faciliter une architecture d’espace de sécurité nationale intégrée”, a déclaré Barnes dans le communiqué. L’objectif est, au cours des six prochains mois, de parvenir à un consensus sur une «architecture unique à l’échelle du DoD pour les éléments spatiaux d’avertissement et de défense antimissile»

Le nouveau bureau d’acquisition examinera les portefeuilles du Space and Missile Systems Center, du Space Rapid Capabilities Office et de la Space Development Agency, a déclaré Barnes. Ce dernier relève actuellement du sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie mais sera réaligné dans le cadre de l’US Space Force dans un proche avenir.

Les trois agences d’achat d’espace devront coordonner les projets pour éviter les doubles emplois lorsque cela est possible, a-t-il déclaré. “Il peut y avoir des domaines dans lesquels nous souhaitons un chevauchement de développement, une concurrence ou des approches alternatives entre et parmi les centres d’acquisition, mais nous devons le faire de manière déterminée”, a déclaré Barnes. «Nous devons éviter les redondances par inadvertance dans le développement de nos capacités et nous devons nous assurer que nous utilisons au mieux nos employés, notre temps et l’argent des contribuables.

La NDAA a ordonné à Barrett de constituer un groupe consultatif appelé Space Force Acquisition Council. Le conseil est en cours de formation mais ne s’est pas encore réuni, a déclaré Barnes. «Mon intention serait de me réunir en février pour examiner une charte et donner un premier aperçu d’un système d’acquisition alternatif pour l’espace.»

Barnes devait se rendre à Colorado Springs cette semaine pour une réunion du Commandement spatial américain et des responsables de l’espace alliés. Les pays partenaires ont été invités à assister à un atelier pour discuter des architectures spatiales et des capacités nécessaires pour soutenir différents domaines de mission.