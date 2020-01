Le coronavirus a maintenant été confirmé chez des personnes qui ne sont pas allées en Chine – .

Il n’a pas fallu longtemps pour que les premiers cas de coronavirus chez des personnes qui n’ont pas été en Chine apparaissent. Avant de paniquer, cependant, c’est une évolution tout à fait normale de la maladie, surtout si l’on considère la révélation que le virus est contagieux même chez les porteurs qui ne présentent aucun symptôme.

Les premiers cas de ce type à l’extérieur de la Chine ont été signalés en Allemagne, au Japon et à Taïwan, et ils continueront probablement de se produire pendant un certain temps dans le monde jusqu’à ce qu’un vaccin contre la maladie infectieuse soit développé.

Un homme de 33 ans en Allemagne serait infecté. Il est entré en contact avec une collègue de travail visitée par ses parents de la région de Wuhan. L’état de l’homme est bon, rapporte le journal allemand Deutsche Welle (via Gizmodo). L’homme a développé des symptômes de bronchite au cours du week-end, mais s’est rétabli et est retourné au travail lundi. À ce moment-là, il a découvert que la femme chinoise était infectée par le coronavirus. L’homme a été testé positif lundi soir.

La NHK du Japon, quant à elle, a déclaré qu’un homme dans la soixantaine avait contracté la maladie bien qu’il n’ait pas voyagé en Chine. L’homme travaille comme chauffeur de bus et il a conduit deux touristes de Wuhan en janvier. L’homme s’est plaint de frissons et de toux le 14 janvier et il a été admis à l’hôpital le 25 janvier. La condition de l’homme n’est pas claire. Le virus 2019-nCoV a été mortel chez les patients âgés et les patients présentant d’autres conditions préexistantes.

Gizmodo explique que la période d’incubation est encore plus courte que celle initialement rapportée. Le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé le fixe à 2 à 10 jours. L’estimation précédente était de 1 à 14 jours. Encore une fois, les personnes infectées peuvent transmettre le virus même si elles ne présentent aucun symptôme pseudo-grippal. De plus, les symptômes pseudo-grippaux ne suffisent pas à confirmer une infection à 2019-nCoV, et les patients doivent s’assurer de se faire tester pour confirmation.

Taïwan est le troisième pays à signaler une transmission interhumaine. Un homme dans la cinquantaine a été infecté par sa femme après son retour du travail en Chine, mais avant qu’elle ne soit diagnostiquée avec la maladie. L’homme est dans un état stable, rapporte ..

Jusqu’à présent, huit cas de coronavirus ont été signalés à Taïwan, six au Japon et un seul en Allemagne.

Source de l’image: VINCENT JANNINK / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.