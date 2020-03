Le coronavirus a tué plus de personnes aux États-Unis que les attaques du 11 septembre – .

La pandémie de coronavirus a coûté plus de vies aux États-Unis que les événements du 11 septembre, avec plus de 3 000 personnes décédées des suites de leurs infections.

Le nombre total de cas dépasse maintenant 160 000 aux États-Unis et certaines régions sont touchées beaucoup, beaucoup plus durement que d’autres.

Les experts en santé publique disent que la distanciation sociale et le verrouillage généralisé fonctionnent, mais il faudra du temps pour que les choses reviennent à la normale.

Le nouveau coronavirus a maintenant coûté plus de vies aux États-Unis que ne l’ont fait les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Cette statistique troublante est l’une des nombreuses suivies par les responsables de la santé à travers le pays et est basée sur les rapports des agences gouvernementales locales et étatiques. Au moins 3 017 personnes sont décédées des suites de la covid-19 aux États-Unis depuis le début de l’épidémie, et plus de 160 000 cas ont été confirmés.

New York a de loin le plus de cas dans le pays, avec près de 67 000 tests positifs et plus de 1 200 décès. Lundi a été le jour le plus meurtrier pour les patients atteints de coronavirus aux États-Unis, avec plus de 500 décès signalés pour la première fois en une seule période de 24 heures.

Des décès ont été signalés dans presque tous les États américains, à l’exception d’Hawaï et du Wyoming. Comme le rapporte ., les professionnels de la santé à travers le pays craignent que leurs systèmes de santé déjà mis à rude épreuve soient bientôt totalement submergés par les patients malades.

Cependant, malgré un nombre croissant de victimes et un sentiment tangible de peur d’un océan à l’autre, certains signes positifs indiquent que la distanciation sociale et les ordonnances de placement sur place dans certains États ont l’effet escompté.

À Washington, les responsables de la santé publique disent que la propagation du virus dans la communauté ralentit sensiblement, le nombre de nouvelles infections résultant de chaque personne infectée étant presque réduit de moitié. C’est une excellente nouvelle et cela contribuera grandement à aplanir la courbe de la pandémie et à garantir que les hôpitaux locaux puissent gérer l’afflux de patients.

Il y a encore beaucoup de travail à faire. Minimiser les contacts les uns avec les autres est notre meilleur pari pour ralentir la propagation du virus. Cela signifie rester à la maison si possible et suivre les conseils d’experts en santé publique et de scientifiques qui sont en première ligne de la lutte. Si vous n’avez pas à quitter votre domicile, ne bougez pas. C’est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire.

Les événements du 11 septembre ont laissé des cicatrices durables et ont provoqué des changements majeurs à l’échelle nationale pour renforcer la sécurité. Ces changements restent en place aujourd’hui, et il n’est pas exagéré d’imaginer que la pandémie de coronavirus conduira finalement à des changements durables également. Nous n’aurons pas à nous éloigner socialement pour toujours, mais cette épidémie est certainement un signal d’alarme et un rappel troublant de notre manque de préparation à une lutte invisible contre un ennemi microscopique.

