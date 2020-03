Le coronavirus est désormais une pandémie mondiale, selon l’Organisation mondiale de la santé – .

Le coronavirus COVID-19 est une pandémie mondiale, a déclaré aujourd’hui l’Organisation mondiale de la santé.

Le groupe a initialement refusé d’utiliser l’étiquette de «pandémie», mais a déclaré que la gravité de l’épidémie répond désormais aux critères définis de manière vague.

Les États-Unis ont pris peu de mesures pour freiner la propagation de la maladie.

L’Organisation mondiale de la santé vient de déclarer que l’épidémie de coronavirus COVID-19 a atteint le niveau d’une pandémie mondiale. Après avoir annoncé à plusieurs reprises qu’il suspendrait sa déclaration jusqu’à ce qu’il soit absolument certain de la gravité de l’épidémie et de sa propagation, le groupe a appelé aujourd’hui et l’a annoncé lors d’une conférence de presse à Genève, en Suisse.

La déclaration intervient alors que les cas confirmés d’infection à coronavirus continuent de croître, dépassant 115 000. Plus de 1 000 de ces cas se trouvent aux États-Unis, mais ces chiffres sont probablement bien inférieurs au nombre réel de personnes infectées, ce qui signifie que l’épidémie est beaucoup plus répandue qu’elle n’apparaît sur une carte.

Le simple fait de déclarer l’épidémie de coronavirus une pandémie ne signifie pas nécessairement que les pays géreront la situation autrement qu’ils ne le sont déjà. Le gouvernement américain est de plus en plus surveillé pour son inaction, même si de nouveaux cas continuent de monter et que les magasins commencent à manquer de fournitures comme des produits de nettoyage désinfectants, du papier hygiénique et d’autres articles de survie à long terme.

«Décrire la situation comme une pandémie ne change rien à l’évaluation par l’OMS de la menace posée par ce coronavirus. Cela ne change pas ce que fait l’OMS et cela ne change pas ce que les pays devraient faire », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aux journalistes. Il a ajouté qu’il pensait que de nombreux pays ne prenaient pas la situation suffisamment au sérieux et que l’OMS était “profondément préoccupée à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d’inaction”.

L’Organisation mondiale de la santé estime toujours que les pays peuvent enrayer la propagation et, en fin de compte, mettre un terme à cette épidémie en évolution rapide, mais des mesures doivent être prises. Des procédures de quarantaine et des fermetures obligatoires dans certaines régions ont déjà été lancées dans des endroits comme la Chine et l’Italie, mais de nombreux pays, dont les États-Unis, font très peu pour empêcher la propagation du virus à plus grande échelle.

Le nombre de morts de la pandémie de COVID-19 s’élève désormais à plus de 4 200. Le CDC a récemment révélé que le nombre de décès continuera d’augmenter non seulement à cause de nouveaux décès, mais parce qu’il continue de trouver des infections confirmées à titre posthume, ce qui signifie que des personnes sont décédées de COVID-19 avant que les médecins ne sachent les vérifier.

Il y a une fine frontière entre rester calme et ne pas en faire assez. Il existe de nombreuses personnes dans le monde qui pensent que le coronavirus est exagéré ou surdéclaré, et qu’il n’est pas aussi grave qu’il n’y paraît. Il n’y a pas lieu de paniquer, mais des précautions doivent être prises maintenant avant qu’il y ait une raison de paniquer. Nous espérons que la déclaration de pandémie de l’OMS relancera certaines de ces actions.

