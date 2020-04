Le coronavirus force les anti-vaxxers à repenser leurs croyances dangereuses – .

Les théories du complot, les allégations non prouvées, les fausses nouvelles et la malbouffe ont toutes proliféré pendant la pandémie de coronavirus, ce qui a conduit de nombreuses personnes à attaquer le développement du vaccin contre les coronavirus alors qu’en fait, cela pourrait être la seule chose qui nous sauverait finalement du virus.

Il est cependant prouvé que la nature de la crise mondiale actuelle du COVID-19 pousse de nombreux anti-vaxxeurs à réévaluer leurs croyances dangereuses.

La nouvelle pandémie de coronavirus peut avoir un effet surprenant sur le mouvement anti-vaccination follement erroné qui est basé sur un dangereux cocktail de malbouffe, de théories complotistes extravagantes et de mensonges: certains des anti-vaxxers, semble-t-il, semblent maintenant être moins enclins à s’opposer aux vaccins en raison du virus mortel COVID-19 qui se propage avec une facilité effrayante et est un ordre de grandeur plus meurtrier que la grippe.

En tout cas, c’est la conclusion d’une nouvelle étude de 18 mois sur les données des sondages ainsi que les conversations en ligne liées aux vaccins menées par le Vaccine Confidence Project. Selon Heidi Larson, directrice de l’organisation basée à Londres, les publications en ligne (dont plus de 3 millions par jour entre janvier et mars qui ont été analysées) semblent suggérer que la plupart des gens sont «impatients de recevoir un vaccin contre le coronavirus, et dès que possible »- qui devrait incontestablement remporter un prix pour l’euphémisme de l’année.

Pour de nombreux anti-vaxxers, a poursuivi Larson, il y a des preuves que beaucoup de ces personnes incluent celles qui sont maintenant «moins sûres pour une raison quelconque, qui ont peut-être des problèmes avec un seul vaccin en particulier – le vaccin ROR pour leurs enfants, par exemple – (et qui) peuvent se comporter différemment dans le contexte de cette pandémie. » Dans ce sens, un membre en Italie associé au groupe anti-vaccination Comilva a déclaré à The Guardian qu’il existe au moins un certain degré de réceptivité à un vaccin contre les coronavirus, notant que la solution “peut être un moyen de calmer les gens”. Et «Nous ne sommes pas hostiles aux vaccins par principe».

Tout cela survient alors qu’il y a eu une prise de conscience alors que la crise COVID-19 s’est déroulée que le virus peut tuer la vie de n’importe qui, de tout âge, et bien que les personnes dans les catégories à haut risque soient particulièrement vulnérables, de nombreuses personnes en bonne santé sont tombées malades et est mort du virus aussi. On pourrait penser que cela en ferait un vaccin d’autant plus adopté. En effet, The Guardian poursuit en notant qu’un sondage britannique de mars a révélé que seulement 7% des personnes ont déclaré qu’elles rejetteraient catégoriquement un vaccin contre le coronavirus.

Une enquête de suivi en avril a révélé que ce chiffre était passé de 7% à 5%. “En Russie”, a poursuivi le journal, “où, selon le Wellcome Trust, seulement 62% des personnes reconnaissent que les vaccins sont efficaces – il y a des signes que les inquiétudes suscitées par la crise des coronavirus ont provoqué des conflits entre les anti-vaxxeurs et les sceptiques médicaux”.

Tout cela dans le contexte des théories du complot extravagantes et des fausses nouvelles qui ont proliféré pendant la pandémie, y compris la théorie du complot colportée par les anti-vaxxers selon laquelle le virus est en fait le résultat du déploiement de la technologie sans fil 5G. Et en même temps, il existe encore de nombreux exemples d’anti-vaxxers qui restent tout aussi fermes dans leurs croyances, malgré le coronavirus.

Le fils de Robert F. Kennedy, Robert Kennedy Jr., par exemple, a déclaré que Bill Gates figurait parmi les principales figures de la santé essayant de créer un vaccin qui comporterait «des dangers uniques et effrayants». Un récent sondage à New York a révélé qu’à peine plus de la moitié des résidents interrogés ont déclaré qu’ils accepteraient définitivement un vaccin contre les coronavirus, tandis que Del Bigtree – qui a produit le film Vaxxed en 2016 – a insisté sur le fait que le virus COVID-19 est une configuration de Big Pharma pour se faire de l’argent. Il semble que certaines choses ne changent jamais.

Source de l’image: Top Photo Corporation / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

