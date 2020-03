Le coronavirus frappe le Kennedy Space Center, compliquant encore les plans de la NASA – .

Coronavirus confirmé chez un employé du Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

La NASA tente de maintenir ses différentes missions dans les délais, déclarant récemment que la mission Mars 2020 est toujours en cours, du moins pour le moment.

L’employé qui a été testé positif pour COVID-19 n’était pas allé au centre depuis au moins 10 jours avant de tester positif pour le virus.

La pandémie de coronavirus a touché toutes les industries possibles d’une manière ou d’une autre, et le programme spatial américain n’est pas différent. La NASA a fermé un certain nombre de ses centres, poussant le personnel à travailler à domicile et n’autorisant que le personnel critique à accéder à certaines installations. Maintenant, juste un jour après que l’agence a publié un communiqué détaillant ses plans pour l’avenir immédiat, Florida Today rapporte qu’un employé du Kennedy Space Center a été testé positif au virus.

L’employé aurait été présent pour la dernière fois dans l’établissement plus de 10 jours avant d’être testé positif au virus et avait déjà travaillé à domicile sous le mandat de la NASA. On ne sait toujours pas si la personne a été infectée au cours de ses derniers jours au centre.

S’adressant à Florida Today, la porte-parole de la NASA, Tracy Young, a expliqué que l’agence était optimiste quant au fait que le virus n’était pas propagé parmi les employés du Kennedy Space Center.

“Cet employé était le dernier au centre il y a plus de 10 jours”, a déclaré Young au magasin. «Compte tenu des circonstances et du temps écoulé depuis que l’employé était sur place, nous pensons qu’il a été acquis après avoir commencé le télétravail et qu’il n’y a aucun risque supplémentaire au centre pour cette personne.»

On ne sait pas sur quoi l’agence fonde cette hypothèse. Il a été démontré que COVID-19 peut causer peu ou même aucun symptôme pendant deux semaines, ce qui rend difficile, voire impossible, la détermination de la fenêtre exacte dans laquelle une personne était contagieuse. Néanmoins, le centre spatial affirme qu’il prend la question au sérieux et que la santé et la sécurité de ses employés sont une priorité absolue.

Ce n’est que hier que la NASA a publié une prévision mise à jour de ses prochaines missions, révélant que le Mars 2020 reste dans les délais pour le moment. D’autres projets, y compris les travaux sur le télescope spatial James Webb, souvent retardé, subiront de nouveaux retards, car les travaux sur ces missions seront temporairement interrompus.

Le Kennedy Space Center est l’une des installations les plus importantes de la NASA, employant environ 10 000 personnes. L’ordre de travail à domicile obligatoire s’applique à tous les centres de la NASA, donc les effectifs actuels de Kennedy devraient déjà être au minimum. Il est difficile de savoir si ce cas récemment confirmé de COVID-19 affectera l’un des travaux encore effectués par les employés «critiques» du centre.

À l’avenir, nous nous attendons à des mises à jour supplémentaires de la part de la NASA, car l’agence a bien réagi aux mises à jour opportunes de ses plans à la suite de la pandémie.

