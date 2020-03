Le coronavirus oblige l’État de New York à fabriquer son propre désinfectant pour les mains – .

L’État de New York fabriquera son propre désinfectant pour les mains à la suite de pénuries et de hausses de prix dues à l’épidémie de coronavirus.

Le Gouverneur de New York Andrew Cuomo dit que le produit est très efficace grâce à sa teneur en alcool de 75%.

Le désinfectant pour les mains sera fourni dans des endroits comme les bâtiments scolaires et gouvernementaux ainsi que dans les prisons, mais peut être vendu si les pénuries persistent.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’épidémie de coronavirus a provoqué une pénurie de nombreux produits de désinfection populaires, en particulier dans les zones où le virus menace de se propager rapidement. Les nettoyants et le savon, ainsi que le désinfectant pour les mains, sont des articles très recherchés. À New York, les pénuries sont si graves que le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé que l’État fabriquait maintenant son propre désinfectant pour les mains plutôt que d’essayer de l’acheter auprès de vendeurs.

Lors d’une conférence de presse, le gouverneur a noté que les pénuries d’approvisionnement et la hausse des prix étaient à l’origine de la décision de commencer à fabriquer le produit. Le désinfectant sera initialement fourni aux entités gouvernementales et à des endroits comme les écoles et les prisons.

L’État produira une grande partie du désinfectant en peu de temps. Selon Corcraft Products, qui est le groupe en charge de la fabrication effectuée par les détenus, jusqu’à 100 000 gallons de produit seront produits par semaine. Les détenus du système pénitentiaire de New York feront le travail pour produire le désinfectant, qui est composé à 75% d’alcool.

Les pénuries et les hausses de prix sont devenues un problème majeur pour quiconque essaie de s’approvisionner en fournitures comme les nettoyants et même l’eau en bouteille dans certaines régions. Le Gouverneur Cuomo a expliqué que même si le désinfectant pour les mains produit à New York sera initialement fourni aux endroits qui en ont besoin à New York, il envisagera de le vendre si les prix et les pénuries restent un problème à l’avenir.

Vous n’avez pas besoin de chercher loin pour trouver des preuves de hausses de prix, en particulier en ligne. Des sites comme Amazon ont été contraints de fermer les comptes de vendeurs tiers qui font grimper les prix sur des choses comme les masques médicaux. Pendant ce temps, la propre place de marché de Facebook regorge de revendeurs qui réclament d’énormes paiements pour les articles ménagers courants. Les deux sociétés adoptent une approche stricte et arrêtent ces pratiques lorsqu’elles les trouvent.

Le gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York produisait un désinfectant pour les mains. Le gouverneur dit qu’il est moins cher de se fabriquer que de l’acheter. Il dit qu’ils le donneront aux écoles, aux prisons, aux agences gouvernementales, etc. Si les prix augmentent, Cuomo dit qu’ils commenceront à le vendre pic.twitter.com/NtLSU54Km5

– WGRZ (@WGRZ) 9 mars 2020

Garder les mains propres est évidemment une excellente idée, qu’il y ait ou non une pandémie de virus. Cependant, il est maintenant plus important que jamais que nous nous lavions et nous désinfections régulièrement les mains, surtout en public. Cela signifie avoir un désinfectant pour les mains, si possible, et il y a beaucoup de vendeurs scummy prêts à profiter de cette demande.

L’épidémie de COVID-19 est une situation en évolution rapide aux États-Unis. De nouveaux rapports apparaissent tous les jours et sont souvent signalés par lots, ce qui rend difficile de savoir quels États ont plus de difficultés que d’autres. New York a au moins 106 cas confirmés à ce jour, mais au moment où vous lisez ceci, ce nombre pourrait être encore plus élevé.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.