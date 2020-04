Le coronavirus peut apparemment vivre des jours dans vos yeux – .

De nouvelles découvertes chez l’un des premiers patients atteints de coronavirus en Italie suggèrent que des traces du virus peuvent vivre dans l’œil pendant environ 20 jours.

Cela renforce la sagesse conventionnelle selon laquelle l’une des rares méthodes de prévention du virus que nous avons actuellement est la méthode éprouvée de se laver les mains et d’éviter de se toucher le visage.

À l’heure actuelle, il devrait être assez largement connu que se laver les mains soigneusement et souvent, ainsi que ne pas se toucher le visage, sont parmi les outils les plus puissants de notre arsenal en ce moment en termes de limitation de la propagation du coronavirus COVID-19. Mais pour ceux d’entre vous qui ne prêtent toujours pas suffisamment attention à ces meilleures pratiques, cela vous réveillera peut-être rapidement – le fait qu’un patient coronavirus en Italie ait le virus vivant dans ses yeux longtemps après avait quitté son nez.

C’est selon les chercheurs qui écrivent sur le cas de la femme de 65 ans qui a été le premier cas de coronavirus confirmé en Italie dans la revue Annals of Internal Medicine. Dans ce cas, la femme présentait des signes de conjonctivite après avoir été admise à l’hôpital en janvier. Quelques jours plus tard, un écouvillon oculaire a trouvé des traces du virus et pendant la durée de son séjour, elle s’est soumise à des écouvillonnages oculaires supplémentaires qui ont montré que le virus se répliquait, ce qui implique que les traces de son œil pourraient être contagieuses.

«La transmission interhumaine se produit principalement par le biais de gouttelettes respiratoires, mais d’autres voies sont à l’étude, car le SRAS-CoV-2 a été détecté dans plusieurs fluides corporels», notent les chercheurs dans leurs résultats.

Le virus a apparemment pu être détecté dans l’œil du patient jusqu’à 20 jours. À ce stade, il a semblé disparaître, mais il a réapparu une semaine plus tard.

“Nous avons constaté que les liquides oculaires provenant de patients infectés par le SRAS-CoV-2 peuvent contenir un virus infectieux, et peuvent donc être une source potentielle d’infection”, ont poursuivi les chercheurs. “Ces résultats soulignent l’importance des mesures de contrôle, telles que d’éviter de toucher le nez, la bouche et les yeux et le lavage fréquent des mains.”

Cette nouvelle découverte survient à la fin d’une autre semaine, lorsque le virus a continué de se propager dans le monde, avec des cas confirmés atteignant maintenant près de 2,8 millions dans le monde au moment de la rédaction de ce document. C’est selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins, qui montrent également qu’il y a eu près de 196 000 décès dans le monde à cause du virus à ce jour.

Aux États-Unis, selon ces données, le nombre de cas confirmés s’élevait à près de 890 000 en fin de semaine, avec près de 51 000 personnes décédées aux États-Unis du virus. C’est presque le nombre de victimes que les États-Unis ont subies pendant la guerre du Vietnam, qui a duré des années (par rapport aux deux mois environ, le virus est connu pour avoir circulé aux États-Unis).

