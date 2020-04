Le coronavirus peut voyager jusqu’à 13 pieds dans les airs – .

Une nouvelle étude publiée sur le site Web du CDC sur les coronavirus indique que le virus SARS-CoV-2 peut voyager jusqu’à 13 pieds dans les airs.

L’étude a montré que plusieurs objets du quotidien dans les hôpitaux contenaient des traces du virus de patients COVID-19 et du personnel médical.

Des traces de coronavirus ont été trouvées sur la plante des chaussures des médecins et dans la pharmacie de l’hôpital où il n’y avait aucun patient.

Les directives de distanciation sociale pour le nouveau coronavirus diffèrent selon la personne à qui vous demandez. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) dit que vous devez rester à 3 pieds (1 mètre) des autres pour minimiser le risque d’infection. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent le double, soit 6 pieds (2 mètres).

L’idée est que plus vous vous éloignez des autres, moins vous risquez d’entrer en contact avec des gouttelettes chargées de virus de leur salive qui peuvent être éjectées en toussant, en parlant, en mangeant, etc. Mais selon une nouvelle Selon une étude chinoise publiée sur le site Web du CDC, des particules virales ont été découvertes à environ 13 pieds (4 mètres) de patients à l’intérieur d’un hôpital à débit d’air contrôlé.

Au cours des dernières semaines seulement, nous avons vu des informations selon lesquelles le nouveau coronavirus pourrait voyager jusqu’à 27 pieds (8 mètres), ainsi que des simulations vidéo de particules se déplaçant dans l’air dans divers environnements. Ces études suggèrent que c’est une bonne idée de porter une protection faciale lorsque vous n’êtes pas à la maison, même dans les épiceries. Le CDC a également modifié sa position sur les masques il y a quelques jours, conseillant aux gens de porter un masque en public.

La nouvelle recherche renforce l’idée que le nouveau coronavirus peut parcourir une grande distance dans l’air et atterrira sur un nombre incalculable de surfaces dans le processus. C’est pourquoi l’éloignement social, le lavage des mains et la désinfection des surfaces communes pourraient réduire le risque de transmission.

Ce qui est plus intéressant, c’est que les chercheurs ont réalisé l’étude dans un hôpital, où la propreté et le débit d’air sont contrôlés et maintenus. L’étude a montré que les unités de soins intensifs (USI) étaient plus susceptibles d’avoir un taux de positivité plus élevé, car elles hébergent des cas graves de COVID-19.

Les chercheurs ont découvert le virus du SRAS-CoV-2 sur les sols ainsi que sur la plante des chaussures des médecins. Ils ont découvert des traces du virus sur le sol de la pharmacie de l’hôpital, où il n’y a pas de patients COVID-19. «Ils ont également trouvé des traces du virus sur tous les objets qui sont fréquemment touchés par le personnel et les patients. Les taux les plus élevés ont été enregistrés pour les souris d’ordinateur, suivies des poubelles, des mains courantes et des poignées de porte », indique l’étude. “Des résultats positifs sporadiques ont été obtenus à partir des poignets et des gants du personnel médical.”

Source de l’image: CDC

Les chercheurs ont également mesuré jusqu’où les aérosols voyageraient et ils ont obtenu des résultats positifs jusqu’à 13 pieds des patients, comme le montre l’image ci-dessus. Des recherches antérieures ont montré que les micro-gouttelettes pouvaient s’attarder dans l’air plutôt que d’être attirées par la gravité comme les plus grosses, et quelque chose d’aussi simple que d’ouvrir une fenêtre pourrait créer un courant d’air qui disperserait les aérosols. Les chercheurs de la nouvelle étude ont découvert que le virus ne suivrait pas seulement le flux d’air et se retrouverait également dans les zones en aval.

Les chercheurs avertissent que l’étude a deux limites. Premièrement, il n’est pas clair si le virus collecté sur la semelle des chaussures ou sur les objets est toujours viable. Les tests ont détecté l’acide nucléique, mais cela ne suffit pas pour prouver que le virus est toujours contagieux. De plus, la distance de transmission d’une dose infectieuse n’a pas pu être déterminée.

Ces résultats prouvent cependant que l’équipement de protection individuelle est vital dans tout établissement médical traitant des patients atteints de COVID-19, en particulier les soins intensifs. Les chercheurs notent également que le traitement à domicile des patients pourrait avoir l’effet indésirable d’infecter d’autres membres de la famille compte tenu des résultats ci-dessus. Ou, en d’autres termes, si vous prenez soin d’une personne qui présente des symptômes de coronavirus, vous devrez essayer d’isoler la personne de tout le monde et de traiter tout ce qu’elle touche comme du matériel contaminé qui doit être lavé et désinfecté. . Le patient doit porter des masques faciaux aussi souvent que possible, qui doivent être remplacés et jetés régulièrement. Le soignant doit également porter des masques faciaux et des lunettes de protection, et se laver les mains souvent après avoir touché des objets contaminés.

L’étude indique également qu’au 30 mars, aucun membre du personnel de l’hôpital où la recherche a été menée n’avait été infecté par le SRAS-CoV-2, «indiquant que les précautions appropriées pourraient efficacement prévenir l’infection».

Source de l’image: Adela Loconte / Shutterstock

