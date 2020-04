Le coronavirus pourrait voyager jusqu’à 27 pieds dans les airs – .

Un coronavirus peut voyager jusqu’à 27 pieds dans l’air, prévient une chercheuse du MIT, en basant son nouveau document de recherche sur des modèles plus à jour de la façon dont les gouttelettes et les particules se déplacent dans l’air.

Les mesures actuelles de distanciation sociale peuvent ne pas être adéquates, car rester à six pieds d’un malade peut ne pas être suffisant pour vous protéger de la toux ou des éternuements.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La pandémie de coronavirus nous a obligés à changer nos vies de plusieurs façons. Beaucoup de gens travaillent à domicile ces jours-ci, et les mandats de distanciation sociale signifient que même lorsque nous sortons en public, nous devons faire de notre mieux pour rester à au moins six pieds les uns des autres. Mais d’où vient cette mesure et pourquoi est-elle considérée comme exacte?

Un nouveau document de recherche de la professeure associée du MIT, Lydia Bourouiba, suggère que le mandat actuel de distanciation sociale est basé sur un modèle obsolète de la propagation des maladies respiratoires. La véritable portée d’un pathogène tel que le nouveau coronavirus est plus proche de 30 pieds que six.

Dans l’article, publié dans le JAMA, Bourouiba explique comment la recommandation de six pieds est basée sur des données scientifiques remontant à la fin des années 1800. Des recherches plus récentes brossent un tableau plus clair de la dynamique des minuscules gouttelettes de fluide expulsées par l’homme lors de la toux et des éternuements. Le «nuage» de gaz projeté par le visage d’une personne pendant un éternuement a une portée beaucoup plus grande que beaucoup le supposent, et les conditions environnementales peuvent donner un coup de pouce supplémentaire à ce matériau.

«Les Centers for Disease Control and Prevention recommande une séparation de 6 pieds. Cependant, ces distances sont basées sur des estimations de la portée qui n’ont pas considéré la présence possible d’un nuage à forte impulsion transportant les gouttelettes sur de longues distances », écrit Bourouiba. «Compte tenu du modèle dynamique des nuages ​​de bouffées turbulents, les recommandations de séparations de 3 à 6 pieds peuvent sous-estimer la distance, l’échelle de temps et la persistance sur lesquelles le nuage et sa charge utile pathogène se déplacent, générant ainsi une plage d’exposition potentielle sous-estimée pour un professionnel de la santé.»

Alors, quelle est la véritable gamme maximale de gouttelettes porteuses de virus après avoir quitté le corps d’une personne par un puissant éternuement ou une toux? «Compte tenu de diverses combinaisons de la physiologie et des conditions environnementales d’un patient, telles que l’humidité et la température, le nuage de gaz et sa charge utile de gouttelettes pathogènes de toutes tailles peuvent voyager de 23 à 27 pieds», explique Bourouiba.

Il y a évidemment une énorme différence entre 6 pieds et 27 pieds, et imposer à tout le monde de rester à près de 30 pieds l’un de l’autre dans un lieu public serait difficile. Comme nous l’avons vu au cours des dernières semaines, certaines personnes ont du mal à rester à seulement 6 pieds de leurs compagnons porteurs de pathogènes, donc quadrupler cette exigence serait presque impossible. Pourtant, si vous êtes dans une situation où vous êtes près d’une personne qui semble malade, il est bon de savoir qu’un écart de six pieds ne vous protégera pas nécessairement, et vous devriez mettre plus de distance entre vous si à tout est possible.

Source de l’image: Jeff Tzu-Chao Lin / imageBROKER / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.