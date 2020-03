Le coronavirus suspend les travaux sur JWST

WASHINGTON – La NASA a suspendu les travaux sur le télescope spatial James Webb, car elle priorise les missions de l’agence qui exigent que les gens soient sur place pendant la pandémie de coronavirus.

Dans une déclaration datée du 20 mars, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré que la NASA avait achevé une évaluation des travaux à travers l’agence, décidant quels projets étaient suffisamment essentiels pour obliger les gens à se rendre dans les centres de la NASA ou d’autres installations pour y travailler.

«Nous allons prendre soin de nos gens. C’est notre première priorité », a déclaré Bridenstine. «La technologie nous permet de faire une grande partie de ce que nous devons faire à distance, mais, lorsque des travaux pratiques sont nécessaires, il est difficile, voire impossible, de se conformer [Centers for Disease Control and Prevention] directives lors du traitement du matériel de vol spatial, et là où nous ne pouvons pas le faire en toute sécurité, nous allons devoir suspendre le travail et nous concentrer sur les activités essentielles à la mission. “

JWST, la prochaine mission phare de la NASA en astrophysique, est l’un des projets que la NASA suspend. Les travaux d’intégration et de test du télescope spatial, qui étaient en cours dans une installation de Northrop Grumman en Californie du Sud, seront suspendus.

“Les décisions pourraient être ajustées à mesure que la situation continue de se dérouler pendant le week-end et la semaine prochaine”, a déclaré la NASA dans son communiqué. «La décision a été prise d’assurer la sécurité des travailleurs. L’observatoire reste en sécurité dans son environnement de salle blanche. »

Au cours d’une réunion publique en ligne pour le programme scientifique de la NASA le 20 mars, Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, a suggéré que la mission serait retardée. “Cela sera impacté”, a-t-il déclaré. Le personnel de la NASA impliqué dans ce travail a été réduit, a-t-il dit, en partie pour permettre aux personnes en voyage de rentrer chez elles dans leur famille.

«Cela entraînera des changements dans notre calendrier», a-t-il déclaré. “Il est prévu qu’au début du mois d’avril, le projet Webb connaîtra un impact quotidien sur son chemin critique.”

Un autre facteur est la décision du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, d’émettre une ordonnance de mise en place d’un refuge à l’échelle de l’État, fermant des entreprises autres que celles jugées essentielles. La NASA, dans sa déclaration, a déclaré qu’elle évaluait les effets de cette ordonnance sur le travail au Jet Propulsion Laboratory.

La NASA va de l’avant avec la mission Mars 2020 et son rover Persévérance, auxquels l’agence a accordé une grande priorité en raison de sa fenêtre de lancement étroite qui s’ouvre à la mi-juillet. Dans le communiqué, la NASA a déclaré que “le lancement et les autres préparatifs de la mission se poursuivraient” pour la mission, réitérant des déclarations similaires ces derniers jours de la part des responsables scientifiques de la NASA.

“Les équipes font, franchement, le travail des héros pour nous garder sur la bonne voie pour un lancement en juillet”, a déclaré Zurbuchen. Il a ajouté qu’il y avait eu des discussions avec le Armstrong Flight Research Center et Wallops Flight Facility de la NASA, qui hébergent tous deux des avions de la NASA, sur l’utilisation de ces avions pour transporter le “personnel nécessaire” sur le site de lancement si d’autres modes de transport, comme l’aviation commerciale, ne le sont pas. disponible. “C’est quelque chose que nous appelons entre nous” Perseverance Airlines “”, a-t-il déclaré.

Alors que les travaux sur le système de lancement spatial et sur Orion ont été suspendus au Michoud Assembly Facility et au Stennis Space Center, la NASA a déclaré que «la production limitée de matériel et de logiciels» pour SLS se poursuivait ailleurs. Le vaisseau spatial Orion construit pour la mission Artemis 1, qui a récemment terminé les tests environnementaux à la station Plum Brook de la NASA dans l’Ohio, devrait toujours être ramené au Kennedy Space Center prochainement.

D’autres programmes de vols spatiaux humains se poursuivent. Le contrôle de mission de la Station spatiale internationale au Johnson Space Center fonctionne avec des «mesures supplémentaires» non spécifiées pour réduire le risque d’exposition des contrôleurs au COVID-19. L’astronaute de la NASA Chris Cassidy, qui lancera à la station le 9 avril sur un vaisseau spatial Soyouz, entrera en quarantaine deux semaines avant le lancement, procédures standard pour toute mission en équipage.

Les travaux sur le programme d’équipage commercial se poursuivent, la NASA l’appelant «un élément critique» pour la sécurité des opérations de l’ISS. Les plans pour les futures missions de fret ne sont pas non plus affectés.

Cependant, la plupart des autres programmes se tournent vers des activités virtuelles. Zurbuchen a déclaré lors de la réunion de la mairie que les missions au début du développement peuvent essentiellement effectuer toutes leurs activités, comme les travaux de conception, à distance, et peuvent donc se poursuivre.

Les missions qui ont besoin de travaux pratiques et qui sont empêchées de le faire subiront des retards, a-t-il reconnu. “Tout comme lors d’une fermeture du gouvernement, comme nous l’avons vu auparavant, cela aura des conséquences”, a-t-il déclaré. “Nous nous en occuperons plus tard.”

Zurbuchen a déclaré qu’il n’hésiterait pas à arrêter les travaux sur Mars 2020 si cela n’était pas sûr, même si cela signifiait manquer sa fenêtre de lancement et devoir attendre jusqu’en 2022 pour réessayer. «Chaque fois que nous avons une réunion avec le directeur du centre du JPL et les entrepreneurs, je leur rassure s’il y a un moment où ils sentent que ce n’est plus sûr», a-t-il déclaré, «nous nous arrêterons.»