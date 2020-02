Le coronavirus tue son premier patient hors de Chine, tout comme un nouveau traitement prometteur est découvert – .

L’épidémie de coronavirus semble imparable, car les autorités n’ont pas encore été en mesure de contenir efficacement la propagation du virus. Plus de 17 000 infections ont été confirmées et 362 personnes sont mortes à ce jour. Jusqu’au week-end, tous ces décès sont survenus en Chine, où est originaire le coronavirus de Wuhan. Mais ce n’est plus le cas, car 2019-nCoV a maintenant fait sa première victime en dehors de la Chine. Un vaccin est à des mois, mais comme les chercheurs se précipitent pour en libérer un parce que le premier traitement prometteur a été découvert.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est réunie pour la deuxième fois depuis la découverte du nouveau virus. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une urgence sanitaire mondiale il y a quelques jours, exhortant les pays à agir en conséquence et à se préparer à faire face à la détection, au traitement et à l’isolement des personnes infectées. Le virus peut passer d’homme à homme pendant l’incubation avant l’arrivée des symptômes, ce qui rend la mise en quarantaine beaucoup plus difficile. De plus, les symptômes ne sont pas uniques au nouveau virus, imitant les signes qui peuvent être associés à la grippe commune. C’est pourquoi un diagnostic approprié est nécessaire, et il utilise un test spécialement conçu pour identifier le virus.

Source de l’image: Centre for Systems Science and Engineering

En ce qui concerne le traitement, les médecins prescriront des médicaments destinés à soulager les symptômes et à tuer le virus – comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessus (statistiques du 3 février) et ci-dessous (statistiques du 2 février), des centaines de patients ont été confirmés guéri.

Certains médecins peuvent essayer différents cocktails de médicaments pour lutter contre le virus, comme c’est le cas avec les professionnels de la santé à Bangkok, en Thaïlande. Selon ., les médecins de l’hôpital Rajavithi de Bangkok ont ​​utilisé un mélange de médicaments anti-VIH (lopinavir et ritonavir) et un médicament contre la grippe (oseltamivir) à fortes doses sur plusieurs patients. Une Chinoise de 70 ans de Wuhan, testée positive pour le nCoV 2019 pendant 10 jours consécutifs, n’a montré aucun signe de virus après 48 heures d’utilisation de ce traitement. Cependant, ce n’est pas un traitement final et d’autres tests sont nécessaires. Les responsables de la santé chinois ont traité le virus avec des médicaments contre le VIH ou la grippe, mais les médecins thaïlandais les ont tous utilisés simultanément.

Un autre médecin a utilisé des pratiques similaires sur deux patients, l’un montrant des signes d’amélioration et l’autre développant une réaction allergique. Sur les 19 cas confirmés de Thaïlande, huit se sont rétablis et 11 sont toujours sous traitement.

Source de l’image: Centre for Systems Science and Engineering

Aux Philippines, où seuls deux cas ont été enregistrés jusqu’à présent, un homme de 44 ans qui est venu de Wuhan est décédé, rapporte le New York Times. L’homme est arrivé au pays le 21 janvier avec une femme de 38 ans qui reste sous observation. Il s’agit du premier cas de décès par coronavirus enregistré hors de Chine depuis le début de l’épidémie.

Par ailleurs, le Times a un excellent aperçu des premiers jours de la lutte contre le virus, expliquant comment les autorités chinoises ont tenté de faire taire la maladie au cours des premiers jours et des premières semaines, une décision politique qui a considérablement retardé les efforts visant à freiner la propagation des infections que nous voyons maintenant dans la région. Malgré les meilleurs efforts de la Chine, qui ont inclus le verrouillage de régions entières et la construction d’hôpitaux spécialisés en quelques semaines, le virus continue de se propager à un rythme rapide – les captures d’écran ci-dessus montrent que le nombre de cas confirmés a augmenté de près de 3000 depuis dimanche, février. Du 2 au lundi 3 février.

Dans un deuxième rapport, The Times note également que les pays où la Chine a une influence ont fourni des réponses plus calmes au virus.

Source de l’image: VINCENT JANNINK / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.