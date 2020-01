Le cratère australien confirmé comme la plus ancienne structure d’impact au monde

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les scientifiques qui étudient un ancien cratère d’impact dans l’Outback australien ont finalement réussi à dater la structure, et «ancien» est un peu un euphémisme. Le cratère de Yarrabubba a été formé par un impact il y a environ 2,2 milliards d’années, ce qui en fait le plus ancien cratère d’impact connu sur Terre. Cette date suggère également que l’impact de Yarrabubba a peut-être aidé la Terre à sortir de l’ère glaciaire mondiale.

Le cratère de Yarrabubba est si vieux que le bord du cratère s’est complètement érodé, mais les scientifiques ont pu l’identifier à partir de la composition géologique et des formations rocheuses de Barlangi près du centre. La structure de 70 kilomètres est difficile à étudier grâce à sa situation éloignée dans l’ouest de l’Australie et à l’accumulation de dépôts géologiques plus modernes au-dessus d’elle. Les estimations précédentes de l’âge du cratère variaient de 1,1 à 2,6 milliards d’années.

L’équipe NASA Johnson Space Center et Curtin University en Australie ont réussi à calculer son âge en examinant attentivement les minéraux extraits de la base du cratère. La recherche s’est concentrée sur le zircon et la monazite, que l’on trouve couramment dans les cratères d’impact et connus sous le nom de «minéraux choqués». Cela signifie simplement qu’ils ont été recristallisés par l’impact, et ces deux minéraux sont utiles comme «horloge géologique». de l’uranium mais pas de plomb. L’uranium se décompose en plomb à un taux connu, permettant à l’équipe de mesurer avec précision l’âge des cristaux, et donc la date approximative de l’impact.

Le chiffre final de 2,229 milliards d’années est intéressant – il se situe juste à la fin d’une ère de l’histoire de la Terre connue sous le nom de glaciation huronne lorsque la majeure partie de la surface de la planète était gelée. L’augmentation de la photosynthèse au cours des milliards d’années précédentes a fait chuter les niveaux de dioxyde de carbone, refroidissant le climat. La glaciation huronne a conduit à une extinction massive sur Terre, et l’astéroïde de 7 kilomètres qui a frappé l’Australie a peut-être donné un autre coup de feu à la vie.

Sur la base de la date et du lieu de l’impact, les scientifiques spéculent que l’objet Yarrabubba a heurté une épaisse couche de glace lors de son atterrissage. Cela aurait libéré un énorme volume de vapeur d’eau dans l’atmosphère, qui est un gaz à effet de serre efficace. Au cours des prochains millions d’années, la Terre s’est réchauffée et des formes de vie plus complexes ont évolué. Cependant, il faudrait encore environ 500 millions d’années pour que la vie multicellulaire apparaisse.

Ayant réussi à dater le cratère de Yarrabubba, il ne devrait pas être possible d’analyser d’autres formations anciennes. Même des cratères plus anciens peuvent exister sur Terre, mais peu peuvent être aussi essentiels à l’histoire de la planète que le cratère Yarrabubba.

