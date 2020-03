Le défi de lancement DARPA se termine sans gagnant

BROOMFIELD, Colorado – Un concours de lancement réactif DARPA qui a commencé il y a deux ans s’est terminé le 2 mars sans vainqueur, car la seule équipe restante a été forcée de frotter sa dernière tentative de lancement moins d’une minute avant le décollage.

Astra prévoyait de lancer son véhicule Rocket 3.0 depuis le complexe de ports spatiaux du Pacifique – Alaska sur l’île Kodiak en tant que premier des deux lancements orbitaux du DARPA Launch Challenge. Cependant, les contrôleurs ont interrompu le compte à rebours 53 secondes avant 15 h 55. Décollage vers l’est en raison des données de guidage, de navigation et de contrôle (GNC) de la fusée décrites comme «hors nominal».

Astra avait une fenêtre de lancement qui était ouverte jusqu’à 18 h 30. Eastern, mais environ une demi-heure avant la fermeture de la fenêtre a balayé le lancement de la journée, incapable de résoudre le problème GNC.

“Nous avons vu des données qui nous préoccupaient et nous avons décidé qu’il serait préférable de nettoyer le lancement et de réessayer un autre jour, car si les données étaient correctes, cela aurait définitivement pu causer un problème avec le vol”, a déclaré Chris Kemp, co- fondateur et chef de la direction d’Astra, lors de la webdiffusion DARPA de la tentative de lancement. «Gagner le défi aurait été fantastique aujourd’hui, mais notre objectif est vraiment d’atteindre l’orbite en aussi peu de vols que possible.»

Astra, dans un communiqué publié sur son site Web, a déclaré qu’il “envisageait de tenter une nouvelle tentative de lancement dès que possible”, mais n’a pas divulgué de date de lancement spécifique.

Kemp a déclaré lors d’un appel ultérieur à des journalistes que la société diagnostiquait toujours la cause profonde du problème et devra également modifier sa licence de lancement de la Federal Aviation Administration pour un futur lancement non associé à la concurrence. La charge utile pour le lancement, un ensemble de cubesats fournis par la DARPA, sera remplacée par l’un d’une «grande file» de clients commerciaux désireux de prendre un risque sur une fusée non essayée.

«Ce n’est probablement pas un jour ou deux. Cela ressemble plus à une semaine ou deux », a-t-il déclaré à propos du calendrier du prochain lancement. “Ce n’est certainement pas un mois ou deux.”

Cependant, le gommage signifie que la société n’est plus éligible pour un maximum de 12 millions de dollars de prix du DARPA Launch Challenge. Avant la tentative de lancement du 2 mars, DARPA a annoncé que ce serait la dernière occasion pour la société d’effectuer le premier des deux lancements requis par le concours. Astra avait une fenêtre de deux semaines pour effectuer le lancement, qui a été prolongé d’une journée en raison du mauvais temps.

Si Astra avait atteint l’orbite lors de ce lancement, elle aurait reçu 2 millions de dollars. La société aurait ensuite tenté un deuxième lancement plus tard en mars, à partir d’une autre plate-forme du même port spatial. Si ce lancement avait réussi, l’entreprise aurait pu gagner 10 millions de dollars.

Astra était l’un des trois finalistes annoncés en avril 2019, un an après le début officiel de la compétition. À l’époque, la société n’était connue que comme un concurrent «furtif» et n’a révélé son nom et d’autres détails qu’il y a un mois.

Les deux autres finalistes ont abandonné la compétition l’automne dernier. Vector a quitté la compétition en septembre en raison de difficultés financières qui ont conduit à un dépôt de bilan, et Virgin Orbit est partie un mois plus tard afin de pouvoir se concentrer sur d’autres clients.

Todd Master, directeur de la compétition à la DARPA, a déclaré lors de la diffusion sur le Web que la société avait fait beaucoup de choses en démontrant qu’elle pouvait être installée sur un site de lancement non amélioré – une dalle de béton – et être prête à lancer dans deux semaines.

“C’était un défi difficile”, a-t-il déclaré. «Ils sont presque arrivés, ont presque réussi à terminer la ligne d’arrivée. Ils n’ont tout simplement pas réussi. Mais nous apprenons beaucoup de ces défis et nous pensons que même être en mesure d’arriver au point où nous en sommes arrivés démontrera aux gens que c’est quelque chose qui est à la limite du possible. »

Alors que le défi est terminé, Master a déclaré lors de l’appel ultérieur avec des journalistes que la DARPA étudie d’autres moyens de démontrer ses capacités de lancement réactif. Une option dans les «très, très premières étapes» de la discussion consiste à incorporer un lancement réactif dans un exercice militaire, en lançant un satellite qui fournirait des données aux forces impliquées dans cet exercice. Cet effort, a-t-il dit, impliquerait probablement de travailler avec l’US Space Force et l’US Space Command.

“Essayer de poursuivre un lancement flexible et réactif est en fait quelque chose que DARPA a fait depuis un certain temps et n’a pas encore été cité”, a-t-il déclaré, faisant référence à un certain nombre d’efforts de développement de véhicules parrainés par l’agence qui n’ont pas réussi à atteindre l’orbite. . “Je pense que c’est parmi les plus proches que nous avons rencontrés.”