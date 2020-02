Le Département du commerce cherche à augmenter considérablement le financement de l’Office of Space Commerce

WASHINGTON – Le Département du commerce demande une fois de plus une augmentation importante du budget de son Office of Space Commerce afin de travailler sur les activités de gestion du trafic spatial après que le Congrès a rejeté une demande similaire l’année dernière.

Certaines parties du projet de budget du ministère pour l’exercice 2021 n’ont pas été publiées avec le reste de la demande de budget de la Maison Blanche le 10 février. Cependant, la section «Départemental Management», qui couvre l’Office of Space Commerce, a été publiée le 14 février.

Cette proposition, comme celle de l’exercice 2020, vise à combiner le Bureau du commerce spatial avec le bureau des affaires réglementaires de télédétection commerciale (CRSRA), et a déplacé le bureau combiné de la NOAA, où les deux bureaux résident actuellement, sous la responsabilité directe du Secrétaire du commerce.

Le Département du commerce recherche 15 millions de dollars pour le bureau combiné en 2021, contre 10 millions de dollars en 2020. Le Congrès a toutefois rejeté à la fois les dépenses proposées et la demande de regrouper les bureaux, accordant 1,8 million de dollars au CRSRA et 2,3 millions de dollars à l’Office of Space Commerce.

Le financement supplémentaire demandé en 2021, a indiqué le ministère dans sa demande de budget, servirait principalement à travailler sur la gestion du trafic spatial conformément au libellé de la directive sur la politique spatiale 3 en juin 2018, qui a ordonné au ministère de prendre en charge les responsabilités de gestion civile du trafic spatial de le ministère de la Défense.

“Cette demande donne à l’Office du commerce spatial (OSC) la capacité de répondre aux directives actuelles et futures de la politique spatiale nationale”, indique le document budgétaire, identifiant spécifiquement à la fois les travaux sur la gestion du trafic spatial ainsi que les “nouvelles directives pour rationaliser les réglementations et promouvoir l’utilisation commerciale de l’espace.

Le financement ira à l’embauche de 13 personnes pour le bureau, doublant ainsi sa taille. Il soutiendra également les travaux sur les «prototypes techniques qui feront progresser l’engagement de l’industrie et soutiendront une plateforme d’information critique pour la connaissance de la situation spatiale». Les autres priorités mentionnées dans le document budgétaire comprennent la création d’un «référentiel de données d’architecture ouverte» pour les données de connaissance de la situation spatiale et des partenariats avec l’industrie sur la manière d’élaborer des avertissements «pour limiter les impacts potentiels sur les opérations spatiales».

Dans le témoignage du 12 février devant le Comité sénatorial du commerce sur les «missions spatiales d’importance mondiale», Kevin O’Connell, directeur de l’Office of Space Commerce, a également mentionné cette demande de budget de 15 millions de dollars pour 2021. «La majeure partie de notre demande de ressources dans 2021 est pour la mission de connaissance de la situation spatiale », a-t-il déclaré.

Il a souligné l’importance de créer ce référentiel de données à architecture ouverte qui combine les données du ministère de la Défense avec des sources commerciales pour une utilisation dans la gestion du trafic spatial ainsi que la recherche de mégadonnées sur la façon d’analyser le plus efficacement les données. Cela, à son tour, nécessite plus de personnel pour son bureau, a-t-il déclaré. «Pour y parvenir, nous devons avoir la bonne combinaison de personnel essentiel à la mission.»

Ce financement a été salué par un autre témoin à l’audience. «Je regarde cela depuis un certain temps, et je dirais que, si nous avions quelque chose de l’ordre de 15 millions de dollars par an pour amener non seulement l’Université du Texas mais d’autres institutions de recherche à travailler en consortium dans ce sens , Je pense que vous commenceriez à voir des résultats très rapidement », a déclaré Moriba Jah, professeur à l’Université du Texas Austin, spécialisé dans la recherche sur la gestion du trafic spatial.

Jah a déclaré qu’un manque de financement pour la recherche sur la conscience de la situation spatiale a été un obstacle pour lui et pour les autres dans le domaine, notant qu’il a dû refuser des étudiants potentiels qui voulaient travailler sur le sujet parce qu’il n’avait pas de financement. “Tout le monde pense que c’est une bonne idée, mais qui va y aller en premier?” il a dit. “Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de financement dédié pour que cela se produise, donc c’est une base de meilleurs efforts, un modèle de soupe aux pierres.”

“Je pense que s’il y a des ressources dédiées pour y arriver, vous ne trouverez pas de pénurie de personnes, pas seulement aux États-Unis mais à l’étranger, qui seraient disposées à y contribuer”, a-t-il déclaré.