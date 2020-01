Le Département du commerce poursuit ses travaux de gestion du trafic spatial malgré un budget limité

WASHINGTON – Le chef du bureau du Département du commerce qui a le mandat, mais pas l’argent, pour la gestion du trafic spatial civil dit qu’il espère que le récent quasi-accident impliquant deux satellites aidera à accorder plus d’attention à la question.

Dans une entrevue sur scène lors de la 23e conférence annuelle sur le transport spatial commercial, le 30 janvier, Kevin O’Connell, directeur de l’Office of Space Commerce, a déclaré qu’il poursuivra la planification de la gestion du trafic spatial civil (STM). ), responsabilités actuellement assumées par le ministère de la Défense alors qu’il n’a reçu qu’une fraction de son budget demandé au cours de l’exercice 2020.

L’apparition d’O’Connell est survenue moins de 24 heures après que deux satellites disparus ont presque percuté en orbite terrestre basse. LeoLabs, une société qui exploite un réseau de radars au sol pour suivre des objets en orbite terrestre basse, a prédit à un moment donné une chance sur 20 que le satellite astronomique infrarouge (IRAS) et l’expérience de stabilisation du gradient de gravité (GGSE) 4 le satellite entrerait en collision avec LEO. Observations de LeoLabs et du ministère de la Défense après la conjonction prévue à 18h39. L’est du 29 janvier a confirmé que les deux satellites étaient intacts.

C’était, cependant, un appel très proche. Les LeoLabs, dans une déclaration du 31 janvier, ont déclaré que les deux vaisseaux spatiaux avaient une distance manquée prévue de 18 mètres. “En tenant compte des tailles et dimensions uniques des objets, il est raisonnable d’estimer que ces satellites ont pu se trouver à quelques mètres seulement de s’être heurtés”, a conclu la société.

Cette approche rapprochée, bien qu’inhabituelle compte tenu de la taille et des vitesses relatives des engins spatiaux impliqués, n’est pas unique compte tenu de la population croissante de satellites actifs et de débris. “Nous avons eu une approche très rapprochée hier soir”, a déclaré O’Connell. «Je pense que la doublure argentée de cette histoire est que les gens commencent à réaliser que ces quasi-accidents se produisent beaucoup plus fréquemment. Ils ne se produisent pas une fois par an. »

En vertu de la directive sur la politique spatiale 3 de l’administration en juin 2018, le Département du commerce reprendra les travaux civils de la STM, y compris la fourniture d’alertes de collision aux opérateurs de satellites. Le Département, par l’intermédiaire du Bureau de la gestion du trafic spatial, a lentement commencé à planifier cet effort.

Ce travail a été entravé par un manque de financement. Dans son projet de budget pour l’exercice 2020, le Département du commerce a proposé de fusionner le Bureau du commerce spatial avec le Bureau des affaires réglementaires de télédétection commerciale. Les deux bureaux ont reçu chacun 1,8 million de dollars en 2019, mais le ministère a demandé 10 millions de dollars pour le bureau combiné, une grande partie du financement supplémentaire étant consacrée à la planification de la STM.

Le dernier projet de loi de dépenses pour l’exercice 2020, cependant, a rejeté la combinaison et n’a fourni que 500 000 $ en financement supplémentaire pour l’Office of Space Commerce. De plus, le projet de loi ordonnait au bureau d’utiliser ces 500 000 $ supplémentaires pour une étude indépendante de la National Academy of Public Administration sur l’organisation qui devrait avoir des responsabilités civiles dans la STM et les questions connexes de financement et de réglementation.

O’Connell a déclaré que son bureau poursuivra la planification de la STM avec son budget limité. “Ce n’est un secret pour personne que nous n’avons pas obtenu le budget que nous avions demandé pour 2020”, a-t-il déclaré. “Au niveau macro pour cette année, nous continuerons à faire beaucoup de bon travail au sein de l’agence, avec nos collègues du gouvernement, et nous serons en mesure de travailler avec nos alliés.” Cela inclut des discussions en cours avec la NASA et avec des responsables de l’Air Force. Son bureau, a-t-il ajouté, sera également à la réunion de février du sous-comité scientifique et technique du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique à Vienne.

Cependant, la collaboration avec le secteur privé sera affectée. “Ce que nous sommes moins en mesure de faire, c’est de dépenser de l’argent sur le marché”, a-t-il déclaré, en testant les capacités de fournisseurs potentiels de données et d’analyses commerciales. Cependant, il a déclaré que son bureau obtiendrait toujours des informations sur les capacités STM commerciales grâce aux partenariats que ces entreprises ont avec d’autres agences.

Tout système STM efficace, a-t-il dit, devra tirer parti de l ‘«innovation incroyable» dans le secteur commercial, ainsi que de l’élaboration de normes et de meilleures pratiques et de la création d’un système d’information «à la pointe de la technologie» combinant les catalogue existant du département de la Défense avec des données supplémentaires et des systèmes d’analyse et d’alerte améliorés des entreprises.

O’Connell a déclaré qu’il était encouragé par le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, à continuer de poursuivre les travaux civils de la STM, notant que Ross avait discuté du sujet lors de la récente réunion du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. “Je pense que vous connaissez tous son enthousiasme pour l’espace”, a-t-il déclaré à propos de Ross. “Son message était:” Ne ralentissez pas, Kevin. Faites autant que vous le pouvez. »»