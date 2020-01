Le dernier projet AI de Samsung est un clavier imaginaire pour votre téléphone

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’expérience de frappe sur les smartphones s’est considérablement améliorée au fil des ans, mais taper avec vos pouces ne sera jamais aussi rapide que d’utiliser un vrai clavier. Samsung pense que c’est quelque chose avec sa dernière fonctionnalité Android, qu’il appelle SelfieType. Au CES, la société fait la démonstration de ce système basé sur l’IA qui vous permet de taper sur un clavier imaginaire.

SelfieType vient du programme C-Lab de Samsung, une sorte d’incubateur interne qui développe des technologies originales qui pourraient éventuellement se retrouver dans de vrais produits. La décision de Samsung d’annoncer SelfieType suggère qu’il est relativement confiant dans ses capacités. Je dis «relativement», car Samsung a l’habitude de déployer des produits et des fonctionnalités avant qu’ils ne soient prêts. Le Galaxy Fold n’est que le dernier exemple.

Lorsque vous lancez SelfieType (en supposant que vous en ayez l’occasion), le téléphone active la caméra frontale et commence à regarder vos mains. SelfieType ne s’appuie pas sur des capteurs de profondeur ou des projecteurs à points IR pour suivre vos doigts – il utilise l’IA pour cartographier où chaque doigt se déplace, vous permettant de «mimer» la frappe sur un clavier qui n’existe pas. Lorsque vous appuyez sur la table, le téléphone traduit ces pressions sur le clavier à l’écran. Et comme par magie, vous obtenez le texte sur votre écran.

L’idée remonte aux accessoires de clavier de projecteur laser qui faisaient fureur il y a une dizaine d’années. Vous pouvez toujours en acheter un pour environ 30 $, mais vous ne devriez pas. Ils sont plus lents et moins précis que n’importe quel clavier tactile moderne. De plus, c’est un autre accessoire à emporter. SelfieType a au moins l’avantage d’être intégré à l’appareil. Dans la vidéo ci-dessous, Samsung montre SelfieType fonctionnant sur plusieurs appareils, y compris un téléphone ordinaire, un Galaxy Fold et une tablette.

Il est possible que SelfieType fonctionne mieux que ce à quoi vous vous attendez – nous avons vu des réseaux de neurones faire des choses très impressionnantes Cela dit, il semble que taper sur un clavier invisible serait difficile, même avec une cartographie IA parfaite. Vous devrez probablement garder vos mains en place, attachées à une ligne d’accueil virtuelle que vous ne pouvez pas voir ou ressentir. Sur un téléphone, vous pouvez voir le clavier pendant que vous tapez et les haptiques peuvent fournir un semblant de tactilité.

Pour l’instant, SelfieType n’est qu’une démo. Samsung a fait des promesses quant à son inclusion dans les futurs appareils. Cependant, il pourrait probablement le faire avec une mise à jour logicielle s’il décide qu’il est prêt pour les heures de grande écoute.

