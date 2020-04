Le dernier vaisseau spatial cargo Dragon de première génération revient sur Terre

WASHINGTON – Une capsule SpaceX Dragon est revenue sur Terre le 7 avril, marquant la fin de la mission finale de la version cargo originale du vaisseau spatial.

Le vaisseau spatial Dragon, non amarré du module Harmony de la station plus tôt dans la journée par le bras robotique Canadarm2 de la station, a été libéré par le bras à 9 h 06, heure de l’Est. Le vaisseau spatial a manoeuvré loin de la station et a ensuite effectué un brûlage de rentrée, éclaboussant dans l’océan Pacifique à environ 500 kilomètres au sud-ouest de Long Beach, en Californie, à 14 h 50. Est.

Le départ et le retour du Dragon se sont déroulés normalement malgré la pandémie de coronavirus en cours. La NASA a noté dans sa couverture du départ du Dragon que le personnel de Mission Control au Johnson Space Center alterne les quarts de travail entre deux salles de contrôle, de sorte que pendant que l’une est en service, l’autre est nettoyée. Certains contrôleurs du centre de contrôle de mission de SpaceX à Hawthorne, en Californie, ont été vus dans la couverture télévisée de la NASA portant des masques faciaux.

Le Dragon a lancé à la station sur la mission de fret CRS-20 le 6 mars, arrivant à la station au début du 9 mars. Le vaisseau spatial a transporté à la station 1 977 kilogrammes de fret. Il est revenu avec plus de 1 800 kilogrammes de cargaison, y compris les résultats d’expériences menées sur la station.

La mission est la dernière dans le cadre du contrat original de CRS (Commercial Resupply Services) de SpaceX, que la NASA a attribué en 2008. Le contrat comprenait à l’origine 12 vols pour 1,6 milliard de dollars. La NASA a ensuite ajouté huit missions au contrat. L’agence n’a pas divulgué la valeur totale du contrat prolongé, mais un rapport de 2018 du Bureau de l’inspecteur général de la NASA a déclaré que SpaceX devait recevoir 3,04 milliards de dollars pour ces 20 missions, près de la valeur maximale autorisée de 3,1 milliards de dollars pour le contrat CRS.

Les futures missions cargo SpaceX utiliseront une version du vaisseau spatial Crew Dragon que la société a développé pour le programme d’équipage commercial de la NASA. Ce véhicule aura 20% de volume de plus que le Dragon cargo d’origine, mais ne possède pas les propulseurs SuperDraco utilisés dans le système d’abandon du Crew Dragon. Le vaisseau spatial pourra également accoster directement avec la station, plutôt que d’être accosté par le bras robotique de la station, et éclabousser dans l’océan Atlantique plutôt que dans le Pacifique.

Le nouveau cargo Dragon est conçu pour cinq vols, a déclaré Hans Koenigsmann, vice-président de la construction et de la fiabilité des vols chez SpaceX, lors d’un briefing en mars. Le plus grand nombre de vols effectués par un vaisseau cargo Dragon de première génération a été de trois, y compris le vaisseau spatial de la mission CRS-20.

Ces missions opéreront dans le cadre d’un deuxième contrat CRS attribué à SpaceX, ainsi qu’à Orbital ATK (maintenant Northrop Grumman) et à Sierra Nevada Corporation (SNC), en 2016. La première mission SpaceX dans le cadre de ce contrat, CRS-21, est prévue pour cette tomber.

Northrop Grumman a commencé ses vols dans le cadre du nouveau contrat CRS en novembre 2019, en lançant à ce jour deux vaisseaux spatiaux Cygnus dans le cadre de l’attribution. SNC construit son premier vaisseau spatial Dream Chaser, que la société prévoit de lancer à l’automne 2021. Les trois sociétés sont garanties un minimum de six missions chacune dans le cadre de leurs contrats.