Le détective du coronavirus présente son «programme Apollo» pour faire baisser la pandémie – .

Trevor Bedford, épidémiologiste au Fred Hutchinson Cancer Center de Seattle, a présenté une stratégie en trois volets pour faire reculer l’épidémie de coronavirus. (Photo de Fred Hutch)

Un épidémiologiste de Seattle qui a mis en garde contre la menace posée par le nouveau coronavirus alors qu’il s’agissait d’une nouveauté dit maintenant qu’il voit un moyen d’arrêter la pandémie.

Mais cela prendra plus que rester à la maison pendant quelques semaines, a déclaré aujourd’hui Trevor Bedford du Fred Hutchinson Cancer Research Center dans une série de tweets.

«C’est le programme Apollo de notre temps», a écrit Bedford.

Bedford, qui a analysé les données génétiques pour découvrir que le coronavirus SARS-CoV-2 s’était propagé furtivement aux États-Unis depuis six semaines, a commencé par les conseils standard sur la distance sociale.

Bien que la distanciation sociale puisse «aplatir la courbe», une étude récemment publiée a révélé que la stratégie n’est pas susceptible de mettre fin à l’épidémie par elle-même. Il y a de fortes chances que l’épidémie rebondisse une fois les restrictions assouplies.

L’étude, dirigée par des chercheurs de l’Imperial College de Londres, a conclu qu’une distanciation sociale stricte devrait être maintenue jusqu’à ce qu’un vaccin soit développé – ce qui pourrait prendre 18 mois ou plus. Et le coût financier du maintien de la stratégie aussi longtemps peut être trop élevé.

“C’est le catch-22 tel que présenté par le rapport”, a tweeté Bedford.

y a t-il une sortie? «J’ai l’espoir que nous pourrons résoudre ce problème en faisant l’épidémiologie traditionnelle du cuir de chaussures pour la recherche de cas et l’isolement, mais à grande échelle, en utilisant la technologie moderne», a déclaré Bedford.

La première partie de la stratégie dépend d’une campagne massive de tests, suivie de l’isolement de ceux qui sont positifs. «Si une personne peut être testée au début de sa maladie avant de montrer des symptômes, elle pourrait s’auto-isoler efficacement et réduire la transmission, par rapport à l’isolement lorsque les symptômes se développent», a expliqué Bedford.

Il a noté qu’une telle stratégie semble fonctionner en Corée du Sud.

Obtenir suffisamment de tests s’est avéré être un problème aux États-Unis, et c’est là que le programme Apollo de Bedford entre en jeu.

“Ce déploiement de tests pourrait être réalisé grâce à la livraison à domicile d’écouvillons avec un traitement centralisé en laboratoire, combinée à des installations de test au volant”, a déclaré Bedford. “Il faut de la logistique pour obtenir un résultat rapidement, mais c’est vraiment juste de la logistique.”

Des plans d’échantillonnage à domicile ont fait surface à quelques reprises ce mois-ci: le plan de la Maison Blanche pour augmenter les tests de coronavirus prévoit que le LHC Group, une société de services de soins à domicile, joue un rôle dans la facilitation des tests à domicile.

Avant même que la Maison Blanche ne dévoile son plan, il a été question de la collaboration entre la Fondation Bill & Melinda Gates et Amazon Care sur un système de test à domicile.

Peu importe qui le fait, une campagne de tests à domicile serait coûteuse et compliquée. Mais comme le dit Bedford, c’est vraiment juste de la logistique.

La deuxième partie de la stratégie consiste à utiliser les données de localisation des téléphones portables. Une fois qu’une personne est testée positive, toutes les personnes qui sont entrées en contact étroit avec cette personne avant que les résultats du test ne soient disponibles – comme déterminé par la mise en correspondance des données de localisation – seraient alertées pour se faire tester et s’isoler.

Bedford a noté que l’épidémiologiste d’Oxford Christophe Frazer et ses collègues ont déjà examiné comment une telle stratégie de traçage instantané pourrait fonctionner.

«Une troisième stratégie de soutien: à mesure que l’épidémie progresse, faites effectuer des tests sérologiques sur le plus grand nombre de personnes possible pour identifier systématiquement les personnes qui se sont rétablies et sont très susceptibles de posséder une immunité», a écrit Bedford. «Les personnes qui ont des preuves sérologiques de rétablissement et qui ne transmettent plus de virus peuvent réintégrer pleinement le marché du travail et maintenir la société en marche.»

Deux types de tests sérologiques d’immunité contre les coronavirus sont en cours d’évaluation par les Centers for Disease Control and Prevention. Encore plus de tests de ce type ont été développés en Chine et à Singapour, et des épidémiologistes comme Bedford disent que ces tests seront essentiels pour bloquer définitivement le virus.

«Ensemble, je crois que ces stratégies (et d’autres basées sur les cas) peuvent faire reculer l’épidémie», a déclaré Bedford.

Les étapes clés de la stratégie – la disponibilité aisée des tests de détection du virus, le système d’analyse des masses de données de localisation des téléphones portables et les tests d’immunité – restent à préciser. Mais la présentation du plan de cette manière pourrait au moins donner aux gens en dehors de la communauté de la recherche une meilleure idée de la situation dans son ensemble, et peut-être leur donner une nouvelle raison d’espérer également.

Voici le fil de 19 tweets de Bedford, y compris les graphiques et les liens:

Je réfléchis au rapport de modélisation @MRC_Outbreak sur les stratégies d’atténuation et de suppression # COVID19 depuis sa publication le 16 mars. Bien que l’atténuation par la distanciation sociale ne résoudra peut-être pas les choses, je pense que nous pouvons maîtriser cette épidémie. 1/19

Mais d’abord, le rapport. @neil_ferguson, @azraghani et ses collègues modélisent les résultats de l’épidémie de COVID-19 sous différentes intensités d’interventions non pharmaceutiques, alias distanciation sociale. 2 / 19https: //t.co/di1jA0TKcX

Différents scénarios d’atténuation, notamment des fermetures d’écoles, l’isolement d’individus symptomatiques et la mise en quarantaine des membres du ménage exposés, entraînent une aplatissement de la courbe et une réduction de la mortalité, mais selon les hypothèses de l’auteur, il en résulte toujours une épidémie. 3/19 pic.twitter.com/3eVSGxkHF3

Compte tenu de la gravité présumée des infections à COVID-19, cette épidémie aplatie est toujours grave, entraînant plus d’un million de décès aux États-Unis et> 250 000 décès en GB, principalement concentrés chez les plus de 60 ans et avec des problèmes de santé sous-jacents. 4/19

Alternativement, avec une distanciation sociale plus forte, l’épidémie pourrait être maîtrisée et effectivement “supprimée”. Cependant, l’arrêt de ce niveau de distanciation sociale se traduirait par un rebond assez rapide car la population ne disposerait toujours pas de l’immunité contre le virus. 5/19 pic.twitter.com/l5ROn1Lk8w

Il serait difficile de gérer ce niveau de distanciation sociale nécessaire à la répression tout en ayant une économie et une société fonctionnelles et il n’est pas du tout clair que cela pourrait être maintenu pendant les ~ 18 mois jusqu’à ce que nous ayons un vaccin. 6/19

C’est le catch-22 tel que présenté par le rapport. 7/19

Cependant, je ne suis pas aussi pessimiste. Bien que je convienne que les efforts d’atténuation de base ne stopperont pas l’épidémie, j’espère que nous pourrons résoudre ce problème en faisant l’épidémiologie traditionnelle du cuir de chaussures pour la recherche de cas et l’isolement, mais à grande échelle, en utilisant la technologie moderne. 8/19

Il y a deux stratégies principales basées sur les cas que je vois ici, toutes deux liées, ainsi qu’une stratégie sérologique de soutien. 9/19

La première stratégie s’articule autour d’un déploiement massif de la capacité de test. Nous pensons qu’une proportion importante de la transmission épidémique est due à des infections bénignes et peut-être même asymptomatiques (https://t.co/VuWXqrjPpx). 10/19

Nous pensons également qu’une quantité importante de transmission peut se produire dans la fenêtre avant que les symptômes ne se développent (preuves de la dynamique de la charge virale https://t.co/LcL9L0B0gv, preuves des intervalles série https://t.co/YZ4ce18pSL). 19/11

Ces voies de transmission peuvent être réduites par un énorme déploiement de la capacité de test. Si une personne peut être testée au début de sa maladie avant de présenter des symptômes, elle pourrait s’auto-isoler efficacement et réduire la transmission par rapport à l’isolement lorsque les symptômes se développent. 12/19

Cette stratégie de tests massifs a été la pierre angulaire de la réponse de la Corée du Sud (https://t.co/y5cVGXK7yz) et nous voyons maintenant leur épidémie maîtrisée sans les politiques rigoureuses mises en place ailleurs. Le nombre de cas en Corée du Sud via @ covid2019app. 13/19 pic.twitter.com/svdcKUkI9O

Ce déploiement de tests pourrait être réalisé grâce à la livraison à domicile d’écouvillons avec un traitement centralisé en laboratoire combiné à des installations de test au volant. Il faut de la logistique pour obtenir un résultat rapidement, mais c’est vraiment juste de la logistique, qui peut être résolue. 14/19

La deuxième stratégie, connexe, utilise des données de localisation de téléphones portables combinées à des données sur des cas positifs connus pour alerter les expositions possibles à l’auto-isolement et se faire tester. Chiffre de @ChristoPhraser et ses collègues qui ont examiné cela en détail. 15/19 pic.twitter.com/iAllsqE52E

Cette stratégie vise à tester la capacité dans les cas les plus probables et sert à détecter précocement les événements d’exposition, lorsque l’isolement est le plus utile. Cette approche basée sur la localisation du téléphone portable est décrite avec soin ici: https://t.co/cu09jbd6zB. 16/19

Une troisième stratégie de soutien: à mesure que l’épidémie progresse, des tests sérologiques sont effectués sur le plus grand nombre de personnes possible afin d’identifier systématiquement les individus qui se sont rétablis et sont très susceptibles de posséder une immunité. 17/19

Les personnes qui présentent des preuves sérologiques de rétablissement et qui ne transmettent plus de virus peuvent réintégrer pleinement le marché du travail et maintenir le fonctionnement de la société (ce qui est particulièrement important pour ceux qui sont aux premières lignes cliniques). 18/19

Ensemble, je crois que ces stratégies (et d’autres basées sur les cas) peuvent faire reculer l’épidémie. C’est le programme Apollo de notre temps. Allons-y. 19/19

