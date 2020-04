Le directeur du CDC dit qu’une autre vague de coronavirus arrive – .

Les responsables américains commencent à avertir les gens de s’attendre à une deuxième nouvelle flambée de coronavirus l’année prochaine, en supposant qu’elle a un schéma saisonnier comparable à quelque chose comme la grippe.

C’est selon le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, qui a parlé de cette probabilité et de la façon dont les États-Unis s’y préparent dans une interview sur ABC Morning Good America.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Comme si la pandémie actuelle de coronavirus n’était pas suffisante pour se sentir stressée, les responsables établissent maintenant une prévision qui implique – une fois que nous aurons traversé la crise actuelle – la probabilité qu’il y aura une autre vague de virus l’année prochaine.

C’est selon le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, qui a déclaré lors d’une interview sur Good Morning America d’ABC que nous devrions nous préparer à ce que le coronavirus COVID-19 se comporte comme la grippe en termes de récidives. “Je pense que nous devons supposer que c’est comme les autres virus respiratoires, et il y aura une saisonnalité”, a-t-il dit, ajoutant que cela signifie qu’il est important pour le pays d’améliorer de manière agressive sa capacité de test et d’autres stratégies de contrôle comme le traçage des contrats maintenant. . Cela nous mettra dans une meilleure position pour réagir lorsque la prochaine vague arrivera, une vague qui, espérons-le, n’aura presque pas le même effet généralisé à travers le pays que la première.

À l’heure actuelle, les États-Unis sont malheureusement en tête du monde en termes de nombre de cas de coronavirus qui ont été détectés ici (plus de 640 000, dont plus de 31 000 décès). C’est selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Redfield a souligné que son agence travaille dur en ce moment pour augmenter les outils de santé publique afin qu’une fois que la nouvelle flambée inévitable arrivera, elle pourra être beaucoup plus contenue qu’elle ne l’était cette fois-ci – quand elle est devenue tellement incontrôlable que les fonctionnaires a dû passer à l’étape d’atténuation. C’est à ce stade que le mieux que vous pouvez faire est de prendre des mesures extrêmes comme la distanciation sociale et la mise en quarantaine, pour ne laisser le virus pratiquement nulle part où aller, mais qui représente une mesure extrême de dernier recours.

“Le CDC est basé sur la science, basé sur les données, (donc) jusqu’à ce que nous le voyions, nous ne savons pas avec certitude”, a déclaré Redfield à propos de la deuxième vague à venir. “Mais il est essentiel que nous prévoyions que ce virus suivra probablement un modèle de saisonnalité similaire à la grippe, et nous allons avoir une autre bataille avec lui dès le départ et de manière agressive l’hiver prochain.”

Il a fait ces remarques avant que le président Trump ne présente un plan pour la réouverture progressive du pays, ce qu’il devait faire jeudi. Comme nous l’avons noté ici, le plan en cours d’élaboration est un large ensemble de lignes directrices du gouvernement fédéral à l’appui de la réouverture du pays et de l’économie, tout en laissant les détails et les ajustements locaux aux différents États et gouverneurs, en fonction de l’ampleur des épidémies là-bas. .

Source de l’image: ERIK S LESSER / EPA-EFE / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.