Le directeur financier de la NASA DeWit quitte son agence

WASHINGTON – Le directeur financier de la NASA, Jeff DeWit, démissionnera de l’agence cette semaine pour retourner dans sa famille en Arizona et travailler dans le secteur privé.

Dans une note interne du 11 février, DeWit a annoncé qu’il quittait l’agence, le 13 février son dernier jour. Il a déclaré qu’il était en discussion sur le départ depuis décembre, mais a accepté de rester jusqu’à la publication de la proposition de budget de l’exercice 2021 le 10 février.

Dans la note de service, il a déclaré que son désir de retourner dans sa famille, qui est restée dans son État d’origine, l’Arizona, alors qu’il travaillait à Washington, a conduit à sa décision de démissionner. “Beaucoup d’entre vous savent que cela a été un sacrifice pour ma famille car ils sont en Arizona, et je ne reviens qu’en moyenne un week-end sur trois”, écrit-il. «Pendant les périodes de pointe [the Office of the Chief Financial Officer] Je suis parfois parti pendant plus de cinq semaines sans les voir. »

DeWit a déclaré qu’il “rejoindrait le monde des affaires privées en Arizona”, mais n’a pas précisé quel travail il prendrait. Il a travaillé dans l’industrie financière du début des années 1990 jusqu’à son élection au poste de trésorier d’État en Arizona en 2014.

Il n’avait aucune expérience dans l’industrie spatiale avant d’être nommé en novembre 2017 pour le poste de directeur financier, l’un des quatre à l’agence qui nécessite la confirmation du Sénat. Le Sénat l’a confirmé à l’unanimité en mars 2018, un mois avant de confirmer l’actuel administrateur de la NASA, Jim Bridenstine.

DeWit n’a pas mentionné son intention de démissionner lors d’une téléconférence avec les médias le 10 février sur la proposition de budget 2021, où il a exprimé son optimisme quant aux perspectives de la proposition. “Je pense que nous avons beaucoup de gens qui veulent que cela se produise”, a-t-il déclaré à propos de la demande de 25,2 milliards de dollars, une augmentation de 12% par rapport au crédit de l’agence pour l’exercice 2020.

“Ce sont des moments passionnants pour la NASA”, a-t-il ajouté. “Il y a un grand effort unificateur autour de cette mission, et je pense que nous avons une très bonne chance de faire passer ce budget à travers la Colline et aller sur la Lune et aller sur Mars.”