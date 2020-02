Le DoD adopte de nouveaux principes éthiques pour l’utilisation de l’intelligence artificielle

Les lignes directrices ne recommandent pas de restreindre l’utilisation de l’IA, mais appellent le personnel du DoD et les sous-traitants à «faire preuve de jugement et de soins appropriés».

WASHINGTON – Le ministère de la Défense suivra un nouvel ensemble de principes éthiques pour l’utilisation de l’intelligence artificielle, ont annoncé des responsables le 24 février.

Le déploiement d’un code de conduite pour l’utilisation de la technologie de l’IA fait suite à une étude de 15 mois menée par le Defense Innovation Board, un panel de conseillers externes dirigé par Eric Schmidt, ancien président exécutif de la société mère de Google, Alphabet.

Les nouveaux principes pour l’utilisation de l’IA ont été développés à partir d’un cadre éthique existant basé sur la Constitution américaine, les lois de la guerre, les traités internationaux et les normes et valeurs de longue date, a déclaré à la presse le Pentagone Dana Deasy, chef de l’information du DoD.

La technologie de l’IA est de plus en plus utilisée par le DoD, la communauté du renseignement et les sous-traitants pour analyser les données. Dans l’industrie spatiale, il y a eu un boom de l’IA et des logiciels d’apprentissage automatique pour aider les analystes humains à extraire des informations de l’imagerie satellite. Compte tenu de la croissance des satellites de télédétection qui collectent plusieurs formes de données et de signaux, les experts soulignent que la seule façon de traiter autant de données sans avoir à embaucher des milliers d’analystes est l’apprentissage automatique et l’IA.

Les directives éthiques ne recommandent pas de restreindre l’utilisation de l’IA, mais appellent le personnel et les entrepreneurs du DoD à «faire preuve de jugement et de soins appropriés, tout en restant responsable du développement, du déploiement et de l’utilisation des capacités de l’IA».

Il y a des années, le Pentagone a contacté des entreprises comme Google pour aider à connecter l’armée au monde de l’IA. Mais l’initiative a été critiquée lorsqu’il a été révélé que le DoD finançait le développement d’algorithmes d’IA pour analyser la vidéo en direct diffusée à partir de drones aériens dans le cadre du soi-disant Projet Maven. Les employés de Google et d’autres communautés de l’industrie technologique ont appelé le Pentagone à restreindre l’utilisation de la technologie de l’IA sur le champ de bataille.

Selon les nouvelles directives, le personnel qui utilise des outils basés sur l’IA doit «posséder une compréhension appropriée de la technologie, des processus de développement et des méthodes opérationnelles».

Le lieutenant-général Jack Shanahan, directeur du Joint Artificial Intelligence Center, a déclaré aux journalistes que le DoD “concevra et concevra des capacités d’IA pour remplir les fonctions prévues tout en possédant la capacité de détecter et d’éviter les conséquences imprévues”. Cela signifie que le DoD devrait avoir la capacité de «désengager ou désactiver les systèmes déployés qui démontrent un comportement involontaire».

Shanahan a déclaré que la communauté du renseignement adoptera probablement des directives similaires et que des discussions entre les agences et les alliés internationaux sont en cours depuis des mois.

Il a dit que la réaction de la communauté technologique au projet Maven a été “un peu excitée” et que le DoD ferait cela “indépendamment de l’angoisse dans l’industrie technologique.”