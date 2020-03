Le DoD passe au télétravail, restreint l’accès au Pentagone, annule les événements

À compter du 16 mars, de nombreux bureaux du DoD passeront au télétravail, bien que cela ne soit pas obligatoire.

WASHINGTON – À partir du lundi 16 mars, l’accès aux installations du Pentagone sera restreint et les bureaux de l’immeuble fonctionneront avec un “effectif minimum” pour aider à contenir la propagation du coronavirus, ont indiqué des responsables de la défense le 14 mars.

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, des responsables ont déclaré que de nombreux bureaux du DoD passeraient au télétravail, bien que cela ne soit pas obligatoire. “Le télétravail est une décision bureau par bureau”, a déclaré l’un des responsables de l’appel. Les employés qui doivent accéder à des informations classifiées pour leur travail ne peuvent pas télétravailler et devront entrer dans le bâtiment.

Certains bureaux de l’immeuble auront des équipes tournantes d’équipes «rouges et bleues» pour minimiser les contacts.

À compter du 16 mars, toutes les visites publiques de l’édifice sont annulées, toutes les visites et cérémonies non officielles sont suspendues et toutes les visites des partenaires internationaux et des visiteurs doivent être reprogrammées ou effectuées à distance.

De plus, aucun civil, membre du service militaire, entrepreneur ou visiteur officiel du DoD qui a voyagé à l’étranger au cours des 14 derniers jours ne peut entrer dans les installations du Pentagone.

Les dernières restrictions suivent les politiques annoncées précédemment pour suspendre les déplacements du personnel civil et militaire, y compris les changements permanents de poste et les déplacements temporaires. L’interdiction de voyager est en vigueur du 16 mars au 11 mai.