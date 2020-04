Le DoD publie une nouvelle réprimande de la décision de la FCC d’autoriser le réseau Ligado 5G

Le DoD a publié une déclaration conjointe avec le ministère des Transports critiquant la décision de la FCC.

WASHINGTON – Le ministère de la Défense, dans un communiqué du 17 avril, a appelé la Federal Communications Commission à revenir sur sa décision d’autoriser Ligado Networks à accéder au spectre électromagnétique adjacent au spectre utilisé par le Global Positioning System.

Le 16 avril, la FCC a accordé une modification de licence à Ligado Networks pour utiliser une partie du spectre de la bande L pour les services 5G et Internet des objets. La FCC a déclaré que la conception de réseau proposée par la société garantit que «les opérations de bande adjacente, y compris le système de positionnement mondial, sont protégées contre les interférences nuisibles»

Bien avant la décision de la FCC, le Pentagone avait fortement repoussé le réseau proposé par Ligado. Mais la FCC a clairement indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec le DoD ou d’autres agences sur cette question. “Bien que j’apprécie les préoccupations qui ont été soulevées par certaines agences de la branche exécutive, il est du devoir de la Commission de prendre une décision indépendante basée sur une ingénierie saine”, a déclaré la FCC.

Vendredi soir, le DoD a publié une déclaration conjointe avec le ministère des Transports désapprouvant la décision de la FCC:

«Les Américains comptent chaque jour sur notre système de positionnement mondial (GPS) pour beaucoup de choses: pour localiser les citoyens ayant besoin d’une aide d’urgence via notre système E-911, pour sécuriser notre système financier, pour commander et recevoir des expéditions, pour voyager en voiture pour le travail et loisirs, pour faciliter le camionnage commercial et les travaux de construction, et même pour passer un simple appel par téléphone portable. Nos départements s’appuient sur le GPS chaque jour pour toutes ces raisons également pour coordonner les opérations tactiques de sécurité nationale, lancer des engins spatiaux, suivre les menaces et faciliter les voyages par air et par mer. La décision Ligado proposée par la Federal Communications Commission mettra en danger toutes ces utilisations du GPS. »

La déclaration du DoD est intervenue quelques heures après que le président du comité des services armés de la Chambre, Adam Smith (D-Wash.), A publié une lettre qu’il avait envoyée au secrétaire à la Défense Mark Esper et au président de la FCC, Ajit Pai, faisant part de leurs inquiétudes concernant le réseau 5G de Ligado.

“Alors que les États-Unis doivent être un chef de file dans la mise en œuvre des réseaux 5G, notre création de ces réseaux ne doit en aucun cas entraver la capacité opérationnelle de nos forces armées”, a déclaré Smith. «La promotion agressive et mondiale de la Chine de ses sociétés 5G présente un défi de sécurité considérable qui doit être relevé. Cependant, la proposition de Ligado, qui recherche une partie du spectre adjacente à celle utilisée pour les systèmes de positionnement mondial, pose un risque de sécurité encore plus grand. »