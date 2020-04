Le Dr Fauci dit que nous ne devrions plus jamais nous serrer la main, même lorsque cette pandémie est terminée – .

Le Dr Anthony Fauci, l’expert le plus public de l’administration Trump sur la pandémie de coronavirus, recommande vivement à tout le monde d’éviter de se serrer la main, même après l’arrivée d’un vaccin contre le virus et le retour à la normale.

Le Dr Fauci a fait cette recommandation lors d’une entrevue lorsqu’on lui a demandé quels comportements pouvaient persister, même dans un monde post-coronavirus.

Tout le monde essaie avec impatience de regarder vers l’avenir et d’imaginer à quoi ressemblera l’avenir de la quarantaine post-coronavirus une fois que nous arriverons à l’autre côté du statu quo actuel. Imaginer peut-être un peu agressivement, car tant de gens, malheureusement, meurent encore, et nous n’avons toujours pas en place l’appareil de test et de surveillance dont nous aurons besoin pour commencer à rouvrir provisoirement l’économie américaine.

Le visage public de la réponse de l’administration Trump à la crise des coronavirus, cependant, a déjà proposé au moins une suggestion directe que nous devrions essayer de ne pas oublier une fois que nous aurons passé cette pandémie. Et étant donné que le Dr Anthony Fauci est l’expert en maladies infectieuses qui est l’une des rares voix dignes de confiance de l’administration Trump à ce sujet, c’est quelque chose que nous ne devons certainement pas ignorer. Sa recommandation: absolument plus de poignées de main, même après avoir vaincu ce virus. “En tant que société, oubliez simplement de vous serrer la main”, a déclaré Fauci lors d’une nouvelle interview télévisée.

“Nous n’avons pas besoin de nous serrer la main”, a-t-il poursuivi. “Nous devons briser cette coutume. Parce qu’en fait, c’est l’un des principaux moyens de transmettre une maladie respiratoire. »

Il faisait valoir ce point dans le cadre d’une discussion plus large sur la façon dont il pense que certains des comportements et habitudes que nous pratiquons maintenant deviendront vraisemblablement des faits de la vie à l’avenir, dans un monde post-coronavirus. Et dans le cas de se débarrasser pour toujours de quelque chose comme une poignée de main, qui peut facilement propager des germes, c’est une bonne chose. “Je pense que ce que nous allons avoir intégré et imprimé en nous pour toujours, c’est la prise de conscience que quelque chose d’aussi catastrophique que ce que le monde connaît maintenant peut se produire”, a-t-il déclaré.

Le fait que nous parlions de ce type d’avenir vient maintenant la même semaine qu’au moins certains fonctionnaires et experts de la santé comme Fauci ont commencé à parler de voir des «lueurs d’espoir» dans les données virales liées aux cas et au nombre de des morts. Alors que le nombre de décès dus au virus continue d’augmenter, Fauci a déclaré dans une autre interview qu’il y avait, peut-être paradoxalement, un peu d’espoir. En effet, aux États-Unis, il y a eu «une stabilisation et une diminution» du nombre d’hospitalisations, d’admissions aux soins intensifs et du besoin d’intubations. Ces choses sont en baisse maintenant, alors que le nombre de décès continue d’augmenter – ce qui, malheureusement, est à la traîne de l’amélioration de ces indicateurs précédents. Si moins de personnes sont admises à l’hôpital aujourd’hui, en d’autres termes, cela signifie moins de personnes décédées demain.

