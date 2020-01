Le F-35 est toujours cassé et le F-35A ne peut pas tirer droit

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les Américains ne s’entendent pas beaucoup ces jours-ci, mais heureusement, un fait qui ressort des rapports du gouvernement est assez incontestable: aussi impressionnant que soit le F-35, en théorie – quels que soient les niveaux de réussite qu’il pourrait atteindre un jour – l’avion tel qu’il existe aujourd’hui est dans une forme assez désolée. Anthony Capaccio, de Bloomberg, a récemment eu l’occasion de prévisualiser le rapport annuel préparé par Robert Behler, directeur des tests opérationnels et de l’évaluation du DoD. Bien que la dernière version du rapport n’identifie aucun dysfonctionnement fondamentalement nouveau, les problèmes opérationnels persistants dans les catégories existantes sont plus que suffisants pour avoir contrecarré les efforts visant à mettre l’avion en parfait état de préparation.

Le bureau de Behler a identifié 13 problèmes de catégorie 1 «à corriger» qui ont un impact direct sur la sécurité et la capacité de combat avant le début de la phase 22 $ du bloc 4 du programme. Les problèmes détaillés par Behler sont distincts de l’annonce du 22 janvier 2020 que le système d’information logistique autonome (ALIS) de l’avion serait mis au rebut et remplacé par un tout nouveau projet logiciel. ALIS était censé être un système révolutionnaire de gestion des pièces et de la logistique, mais il n’a jamais fonctionné correctement (nous avons couvert les problèmes d’ALIS au cours des années passées chez ET). Maintenant, ce système sera remplacé par une nouvelle solution basée sur le cloud appelée ODIN (Operational Data Integrated Network). Comme ALIS, ODIN sera créé en partenariat avec Lockheed-Martin.

Le gros problème du rapport le plus récent de Behler, selon Bloomberg, est que la version Air Force du F-35 a un problème majeur avec son canon de 25 mm. Le canon GAU-22 / A utilisé par l’Air Force est monté en interne. La fissuration structurelle est un problème pour le F-35 depuis des années, et elle continue de l’être aujourd’hui. Le rapport indique que “L’effet sur la durée de vie du F-35 et la nécessité d’exigences d’inspection supplémentaires sont toujours en cours de détermination.”

Les versions montées à l’extérieur de l’arme utilisée par les Marines et la Marine n’ont pas le même problème, mais la variante de l’USAF a une précision inacceptablement faible lorsqu’elle est utilisée contre des cibles au sol. Oui, le F-35A a une si mauvaise précision qu’il ne peut même pas toucher le sol… avec précision. Étant en acier et sous l’influence de la gravité, il est parfaitement capable de heurter la saleté à tout autre point. Il pourrait simplement le faire à quelques mètres à gauche ou à droite de l’endroit où vous le pensiez.

Aucune partie importante de la flotte de F-35 en service dans aucune branche de l’armée américaine n’était capable d’atteindre ce que le secrétaire à la Défense de l’époque, James Mattis, avait promis de réaliser en 2018: à savoir, que l’avion soit capable de mission, en moyenne, à 80% du temps. Le rapport ne donne pas de pourcentages, mais déclare que toutes les branches ont dépassé l’objectif “par une large marge”, l’Air Force obtenant le meilleur score, les Marines se classant “à peu près à mi-chemin” et les performances de la Marine étant décrites comme “particulièrement médiocres”. Le problème des armes à feu est unique au F-35A, mais la plupart des autres problèmes sont transversaux.

Au cours des années que j’ai écrites sur le F-35, il y a eu beaucoup de va-et-vient pour savoir si c’est la “bonne” conception pour lutter contre les ennemis de l’Amérique dans les engagements auxquels nous serons confrontés à l’avenir. La question la plus pratique semble être véritablement de savoir si cet avion pourra jamais répondre aux attentes qui lui ont été imposées. Ce n’est pas le véhicule le plus torturé à avoir traversé le processus d’approvisionnement du Pentagone – je suis presque sûr que l’honneur douteux appartient toujours au véhicule de combat Bradley – mais le coût du développement du F-35 fait sauter le prix du BFV hors de l’eau. Au moins, il souffle le BFV hors de l’eau si vous avez le bon sens de viser avec un missile. Dix-neuf ans après que le X-35 de Lockheed eut battu le X-32 de Boeing pour remporter le programme JSF, ce truc de «pistolet» avait l’air un peu sommaire.

Chaque fois que je regarde le F-35, je me demande comment les programmes de drones de l’Air Force progressent. Même si nous finissons par réparer l’avion, combien de temps il faudra avant qu’il ne soit remplacé dans de nombreux rôles par des chasseurs de drones? Je ne prétends pas que cela se produira dans un an ou deux, mais le F-16 est entré en service pour la première fois en 1980. Quarante ans plus tard, c’est l’un des avions de chasse les plus populaires (et les moins chers) à opérer dans le monde. Il semble peu probable que le F-35 obtienne la même reconnaissance.

Je ne m’attends pas à ce que l’avion drone de 2022 fasse des trous dans la raison d’être du F-35, mais je serais carrément surpris s’il continue de voler en 2050. L’avion devrait déjà passer une année supplémentaire en en essayant de résoudre ces bogues, mais le nombre de failles logicielles n’a que légèrement diminué en 14 mois, passant de 917 en septembre 2018 à 873 en novembre 2019.

À ce stade, quelqu’un a-t-il envisagé une séance pour contacter Wilbur et Orville Wright?

