Le film d’ouverture de Final Fantasy VII est arrivé

La date de sortie de Final Fantasy VII Remake est maintenant dans moins de deux mois, et Sony a décidé de sortir le film d’ouverture plus tôt, pour faire le buzz autour du titre. Ça marche. Je me sens plutôt bourdonné.

Comme il sied à un remake (pour rappel, un remaster est généralement le même jeu avec des graphismes mis à jour, tandis qu’un remake a plus de liberté pour s’écarter de la source d’origine), il y a du matériel supplémentaire dans la vidéo qui esquisse ce qu’est Midgar, comment cela fonctionne, et dans quel type de monde nous nous aventurerons. Puisque certains d’entre vous voudront peut-être se rafraîchir avec l’ouverture originale, je l’ai incluse ci-dessous. Si vous ne voulez pas être gâté, arrêtez de lire cette histoire:

Les 40 premières secondes de l’ouverture de l’OG n’ont absolument rien de spécial. Vous regardez des étoiles floues et animées. Nous ne voyons pas réellement Aeris (th) avant la marque des 45 secondes. Le retrait de Midgar qui met en valeur la ville est destiné à souligner le fait que c’est un monde beaucoup plus moderne que n’importe quel Final Fantasy avait exploré auparavant. Les titres FF précédents avaient inclus diverses machines de haute technologie, y compris des dirigeables, le château submergé de Figaro, ou le foret et la tronçonneuse qu’Edward pouvait utiliser dans le jeu, mais ceux-ci étaient plus présentés comme la technologie steampunk construite par des inventeurs fous. FFVI déclare explicitement qu’il n’y a que deux dirigeables dans le monde, et vous les possédez tous les deux au cours du jeu.

Le plan d’établissement de Midgar vise à souligner que cette entrée dans le monde du jeu ne ressemble à rien auparavant. Une fois cela fait, nous zoomons sur le train, le thème Bombing Mission entre en jeu (avec des rappels clairs du thème Red Wings de FFIV), et Cloud Strife fait son apparition, sautant du haut du train. Temps total écoulé: environ 2h30, dont 45 secondes est un champ d’étoiles ambiant.

Maintenant, à titre de comparaison, voici le remake:

Plus de champ d’étoiles – nous ouvrons dans les environs rocheux à l’extérieur de Midgar, avec un étroit canyon à notre droite et une vue plongeante sur le terrain. La terre est sereine et stérile. Nous suivons un faucon qui glisse à l’intérieur et au-dessus de Midgar, apercevant un train qui passe et panoramique sur l’architecture de la ville. Les deux premières minutes de la vidéo nous montrent des gens vaquant à leurs occupations quotidiennes – puis, de façon inquiétante, une parcelle d’herbe morte flétrie. Quand vous le voyez, vous vous rendez compte que vous n’avez pas encore vu de végétation vivante.

Nous voyons des enfants jouer sur des équipements de gymnastique dans la jungle à mesure que la journée diminue. Un réacteur Mako prend feu, crachant une flamme verte dans le ciel sombre. Ces quelques minutes supplémentaires de séquences vidéo font de Midgar une grande ville beaucoup plus efficace que le jeu de 1997, bien qu’une partie de cela puisse être attribuée à l’augmentation considérable de la capacité de stockage et de la puissance de traitement disponibles pour les concepteurs de jeux maintenant. À environ deux minutes, la version du remake de l’intro originale – starfield et tout – entre en jeu. Aerith ne se contente pas de se tourner et de sortir dans la rue – elle obtient quelques instants de construction de caractère, quand nous la voyons cueillir ses fleurs après en avoir laissé tomber. Lorsqu’un homme occupé passe devant et piétine une de ses fleurs tombées, Aerith s’arrête, tirant sa main en arrière, avant de cueillir la fleur tendrement, au lieu de laisser la fleur piétinée où elle est tombée. Dans l’intro OG, la caméra balaye indépendamment. Dans le remake, nous quittons spécifiquement la scène selon le champ de vision d’Aerith.

L’intro de Bombing Mission est à peu près la même, mais une fois que le train arrive sur la plate-forme, nous suivons la vue d’un garde, qui entend son adversaire être emmené, va enquêter et s’enroule. Jessie, Wedge et Biggs n’ont jamais été aussi beaux. L’intro se termine au même endroit que l’original – Cloud sautant du train vers la plate-forme.

Si je suis honnête, tout ce que j’ai vu du remake jusqu’à présent l’a rendu incroyable. La question est de savoir si le gameplay remanié, l’expansion de l’histoire et la décision de Sony de concentrer le premier jeu entièrement sur Midgar laisseront cette version du titre comme le regard élargi et autoritaire sur FFVII que les fans ont toujours voulu, ou si cela va transformer le histoire déjà difficile à suivre dans une épave de train turgescente.

“Turgid trainwreck” semble être une description juste pour beaucoup de post-FFVII que SquareEnix a essayé de créer autour de FFVII il était une fois. D’une manière générale, aucun des divers efforts déployés pour étendre l’histoire de FFVII autour des personnages secondaires et des préquelles n’a été considéré comme correspondant au jeu principal. Considérez-le comme la différence entre Aladdin et Aladdin II. Il y a donc un argument que FFVII pourrait être exactement ce que la communauté des joueurs a longtemps voulu – une version étendue et étendue de Final Fantasy VII qui clarifie l’histoire et améliore le gameplay. Faire un peu plus grand et le rendre plus concentré est une astuce difficile à réaliser, mais SquareEnix a eu des années pour travailler sur ce projet – et diviser le jeu en plusieurs segments peut leur avoir donné plus d’espace pour remplir la trame de fond sans tourner la totalité dans une encyclopédie que vous lisez par opposition à un jeu auquel vous jouez.

Le revers de la médaille, bien sûr, est le risque que FF7 soit énormément développé, mais pas dans un but ou un point clair, ou d’une manière que les fans n’aiment pas. Les préquelles de Star Wars sont un excellent exemple de la façon dont ce désir peut se retourner. Les fans voulaient en savoir plus sur les Jedi et leur rôle dans l’Ancienne République avant sa chute, mais ils n’aimaient pas les réponses que George Lucas avait réellement trouvées. Que FFVII fournisse ce que les fans ont voulu ou soit la dernière déception, je ne sais pas. Mais je sais lequel j’espère.

