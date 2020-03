Le financement de démarrage a prospéré en 2019 sans signe de ralentissement

WASHINGTON – Les startups de l’industrie spatiale ont attiré 5,7 milliards de dollars de financement en 2019, “brisant le record de 3,5 milliards de dollars établi l’année précédente”, selon un nouveau rapport de Bryce Space and Technology, une société de conseil de Washington.

Alors que les investisseurs ont pris des participations dans 135 startups spatiales à travers le monde, quatre des plus grandes entreprises – SpaceX, Blue Origin, OneWeb et Virgin Galactic – ont revendiqué près de 70% du financement total, selon «Startup Space: Update on Investment in Commercial Space Ventures». »Publié le 9 mars.

SpaceX et Blue Origin combinés ont collecté 1,9 milliard de dollars en 2019, a estimé Bryce. Pendant ce temps, OneWeb a reçu environ 1,25 milliard de dollars et Virgin Galactic a levé plus de 682 millions de dollars, en grande partie grâce à sa fusion inversée avec la société d’acquisition à but spécial Social Capital Hedosophia et aux échanges publics ultérieurs de ses actions, selon le rapport.

Bien que les investisseurs et les entrepreneurs continuent de prédire un ralentissement dans le secteur, «2019 n’a apporté aucune preuve claire d’une perte de vitesse», selon le rapport Bryce. En fait, note le rapport, tous les indices de 2019 étaient supérieurs à ceux de 2018. Le nombre de startups ayant levé des fonds a grimpé de 34%. Le nombre d’investisseurs a augmenté de 46%. Le décompte des transactions réalisées a augmenté de 36%. Et l’investissement total a bondi de 61%.

Les entreprises américaines ont revendiqué la part du lion du financement en 2019, mais l’activité d’investissement a également été forte dans d’autres parties du monde.

“L’année a vu une augmentation du nombre de startups non américaines obtenant un financement: 79 en 2019, contre 47 en 2018”, selon le rapport. «Le nombre d’entreprises américaines semble quant à lui se stabiliser avec 56 en 2019 contre 53 l’année précédente. C’est la première année où le nombre d’entreprises non américaines recevant des investissements dépasse le nombre d’entreprises américaines. »

De nombreuses entreprises levant des fonds se trouvaient en Asie, comme Kacific, basée à Singapour, qui a obtenu 160 millions de dollars de financement par emprunt en 2019. Pendant ce temps, Qianxun Spatial Intelligence, une entreprise chinoise, a réclamé 141 millions de dollars dans un cycle d’investissement de série A pour un service de localisation de précision qui s’appuie sur la constellation chinoise de Beidou.

«Non américain les investissements de démarrage et de capital-risque, le nombre d’entreprises non américaines déclarant un investissement et le nombre d’investisseurs non américains »étaient plus élevés en 2019 qu’en 2018, selon Bryce.

Malgré l’enthousiasme des investisseurs pour le secteur, le rapport Bryce met en évidence les inquiétudes concernant les bénéfices.

Un petit pourcentage des startups spatiales financées ces dernières années génèrent des revenus et il est difficile de dire si l’une d’entre elles est rentable, a déclaré à SpaceNews Janice Starzyk, Bryce vice-présidente de l’espace commercial.

Un autre point clé du rapport est le rôle croissant des agences gouvernementales. Les marchés publics ont fourni à de nombreuses grandes et petites entreprises des contrats. Les investisseurs privés ont considéré ces contrats comme un sceau d’approbation, selon le rapport.

En plus d’examiner de près l’activité d’investissement de 2019, le rapport discute du financement cumulatif depuis 2000. Sur deux décennies, les startups spatiales ont reçu «27,8 milliards de dollars, dont 12,5 milliards de dollars en capital de risque à un stade précoce et tardif, 4,6 milliards de dollars en financement de démarrage, 1,8 $ milliards de dollars en capitaux privés et 5,1 milliards de dollars de financement par emprunt », selon le rapport. Les fusions, acquisitions et offres publiques ont fourni 3,8 milliards de dollars supplémentaires, ajoute le rapport.

Plus de 60% de l’activité d’investissement dans les startups au cours des 20 dernières années s’est produite au cours des cinq dernières années. Les startups spatiales ont levé 2,8 milliards de dollars en 2015, 3 milliards de dollars en 2016, 2,6 milliards de dollars en 2017, 3,5 milliards de dollars en 2018 et 5,7 milliards de dollars en 2019, selon le rapport.

Quatre-vingt pour cent de l’argent que les startups ont collecté au cours des cinq dernières années provenaient du financement de démarrage et du capital-risque. Lorsque le financement par emprunt a été exclu de l’équation, le rapport a révélé que plus de 70% des activités d’investissement dans les startups spatiales depuis 2000 avaient eu lieu au cours des cinq dernières années.