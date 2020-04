Le Galaxy Z Flip est un aperçu fascinant de l’avenir qui est arrivé au pire moment

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les smartphones sont de plus en plus chers d’année en année, et tout le temps la mise à niveau est devenue moins intéressante. Chaque nouveau Galaxy ou iPhone n’est que légèrement meilleur que celui qui l’a précédé, et ce sont tous des plaques de verre plates. Malgré tous leurs défauts, les téléphones pliables comme le Galaxy Z Flip essaient de faire quelque chose de nouveau, et c’est excitant. Le Z Flip est le premier pliable qui fait habilement toutes les choses ennuyeuses du smartphone tout en innovant du côté matériel. La technologie est encore loin d’être parfaite, mais c’est le smartphone le plus amusant que j’utilise depuis des années.

C’est un moment difficile pour lancer de nouveaux gadgets coûteux, mais ce téléphone me donne l’espoir que les pliables pourraient être presque aussi transformateurs que l’iPhone d’origine. Apparemment, je le crois si passionnément que je me suis engagé à dépenser 1 400 $ pour un Galaxy Z Flip, qui est le premier téléphone que j’ai acheté depuis des années.

Revenir au Flip

J’ai commencé à écrire sur la technologie en 2008, au tout début de l’iPhone et d’Android. À l’époque, les fabricants de smartphones Android essayaient absolument tout. Il y avait des téléphones avec des écrans secondaires rabattables, des claviers coulissants, des charnières de style Sidekick, etc. Plus d’une décennie d’expérience a montré aux fabricants de smartphones ce qui fonctionne, et s’écarter de cette formule a souvent conduit à un désastre. Les téléphones d’aujourd’hui sont meilleurs, mais ils sont aussi une sieste.

Après une décennie de couverture de la technologie mobile, j’ai pris l’habitude d’obtenir des unités d’examen et de simplement passer d’un prêteur à l’autre. J’ai acheté le Z Flip parce que Samsung ne voulait pas m’en envoyer un, et c’est juste un matériel fascinant. Le Galaxy Z Flip a volé la vedette à la famille S20 à l’événement 2020 Unpacked de Samsung avec son facteur de forme lisse et sa technologie d’affichage flexible de nouvelle génération.

Il fut un temps où les téléphones à clapet régnaient sur le monde, et revenir à ce facteur de forme a été incroyable après toutes ces années. Je me suis tellement habitué aux phablets à poche que parfois j’oublie que j’ai même le Z Flip dedans. Ouvrez-le et il y a un énorme panneau OLED de 6,7 pouces. L’écran en verre ultra-mince rend le Z Flip plus solide – il est presque impossible de le distinguer d’un smartphone «normal» lorsqu’il est ouvert, et c’est ce qui le rend si cool. Le pli n’est même pas très visible.

Contrairement au Moto Razr pliable, Samsung a conçu une charnière qui reste ouverte à différents angles. Cela vous permet de positionner le téléphone en «Mode Flex» pour accéder aux applications de différentes manières. Par exemple, l’application de galerie remplit la moitié supérieure du pli avec l’image, et vous pouvez glisser sur la moitié inférieure pour naviguer. De même, YouTube conserve la vidéo sur la moitié supérieure en mode Flex et place les commentaires et autres contenus en bas. Les optimisations logicielles sont certes minimes en ce moment, mais nous en sommes encore aux premiers jours de la technologie pliable.

Je dois encore changer fréquemment de téléphone pour les avis, mais le Z Flip est de plus en plus le téléphone auquel je veux revenir lorsque l’examen est terminé. Il y a des compromis, mais je suis prêt à les accepter.

Évolution pliante

Vous pourriez penser que tous ces éloges conduisent à une recommandation que vous manquiez et achetiez un smartphone à 1400 $. Nan. Pour la plupart des gens, acheter une Z Flip serait une vraie erreur. C’est une technologie cool, et peut-être un signe d’innovation attendue depuis longtemps sur le marché des smartphones. En même temps, il est ridiculement cher et comprend plusieurs inconvénients notables.

Peut-être plus particulièrement, il y a une charnière qui sera probablement la première chose qui échoue sur le téléphone. Alors que Samsung semble avoir résolu les problèmes avec ses charnières pliables, les tests de laboratoire ne peuvent jamais nous dire comment un appareil tiendra dans la vie réelle. Peut-être que le Z Flip s’ouvrira comme une porte rouillée dans 12 mois – nous ne le savons tout simplement pas encore. Il n’y a également aucun moyen de rendre les téléphones pliables résistants à l’eau pour le moment, donc pas d’indice IP ici.

Samsung commercialise également le Z Flip comme ayant un verre pliable, ce qui est techniquement vrai. Il y a une couche de verre sur l’écran, mais ce n’est pas la couche supérieure. La surface est en plastique, ce qui peut rayer et bosseler beaucoup plus facilement que le verre. Même votre ongle est suffisamment dur pour laisser des traces. L’affichage ne fonctionne pas non plus avec les capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran pour le moment, et le facteur de forme limite l’endroit où vous pouvez en placer un. Samsung a choisi de l’intégrer avec le bouton d’alimentation sur le bord droit, et c’est juste passable.

Les smartphones sont devenus plus chers depuis des années, et maintenant même les téléphones plats comme le Galaxy S20 Ultra coûtent autant que le Z Flip. Et la pandémie de coronavirus a plongé l’économie mondiale dans le désarroi. Il sera plus difficile que jamais de convaincre les gens de dépenser autant sur un téléphone, et cela seul pourrait retarder les progrès sur les téléphones pliants.

L’ingénierie et les matériaux sont fondamentalement plus chers que les téléphones plats, vous vous attendez donc à ce qu’ils soient plus chers. Cependant, nous pouvons nous attendre à plus de projets secondaires de niche comme le Z Flip et le Huawei Mate X. Il faudra des années avant que le nouveau téléphone phare Galaxy soit simplement pliable au lieu d’être plat, mais je pense que nous y arriverons. En attendant, si vous êtes prêt à dépenser 1 400 $ pour un smartphone, je recommanderais le Z Flip par rapport au S20 Ultra.

