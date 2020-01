Le GF4 de Tesla ouvre la voie à un exode potentiel de constructeurs automobiles vers le Brandebourg

L’État allemand de Brandebourg semble devenir la cible de plusieurs constructeurs automobiles après que Tesla a annoncé son intention de construire son usine Gigafactory 4 dans la région.

“Nous voyons les fabricants allemands traditionnels, qui s’ouvrent davantage aux nouvelles technologies, demander s’il est possible de faire quelque chose dans le Brandebourg”, a déclaré le ministre de l’économie du Brandebourg, Jörg Steinbach, dans une interview à ..

Ces entreprises continuent de demander à Steinbach pourquoi Tesla était avantageux pour le Brandebourg et vice versa. “Ils demandent: Qu’est-ce qui vous a rendu intéressant pour Tesla? Nous remarquons un effet d’attraction », a déclaré Steinbach.

L’intérêt naissant des autres constructeurs automobiles du Brandebourg semble être, au moins jusqu’à un certain point, une sorte d ‘«effet Tesla». La région attirant le plus grand constructeur automobile électrique de l’industrie, après tout, il serait avantageux pour d’autres constructeurs automobiles d’établir installations comparables dans la région également. Cela sera probablement particulièrement vrai pour les entreprises qui cherchent également à développer et à établir une présence sur le marché des véhicules électriques. Avec Tesla en tête, le Brandebourg pourrait avoir le potentiel pour devenir le centre de la voiture électrique en Allemagne.

Pour Elon Musk, PDG de Tesla, la décision d’aller en Allemagne était basée sur un certain nombre de choses. Le Brexit, pour sa part, a compliqué les choses en ce qui concerne l’installation de l’usine au Royaume-Uni. «Brexit [uncertainty] il était trop risqué de mettre une Gigafactory au Royaume-Uni », a-t-il déclaré dans une interview à AutoExpress.

Musk a également reconnu la solide et vaste expérience de l’Allemagne dans l’industrie automobile. L’histoire de l’art et de l’ingénierie en Allemagne a également inspiré la décision de l’entreprise d’installer un centre de design dans la région.

«Tout le monde sait que l’ingénierie allemande est exceptionnelle, c’est certain. C’est en partie pour cette raison que nous installons notre Gigafactory Europe en Allemagne. Nous allons également créer un centre d’ingénierie et de design à Berlin, car Berlin possède certains des meilleurs arts du monde », a déclaré Musk.

Musk a annoncé les plans de Gigafactory 4 à Berlin en novembre dernier après avoir reçu un prix qui a nommé le modèle 3 comme «voiture intermédiaire de l’année». Le modèle 3 a battu les véhicules premium BMW et Audi sur leur propre terrain pour remporter le prix.

La Gigafactory 4 devrait à terme produire jusqu’à 500 000 véhicules électriques de modèle 3 et de modèle Y par an. Tesla a déjà commencé à préparer le terrain pour les phases de construction initiales et achèvera l’enlèvement des arbres sur la propriété d’ici le 27 février. La production de la Gigafactory allemande de Tesla renforcera certainement la présence déjà forte des voitures de l’entreprise en Europe.